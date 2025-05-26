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Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки на Шри-Ланке - РИА Новости, 26.05.2025
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20:58 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/posolstvo-2019217093.html
Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки на Шри-Ланке
Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки на Шри-Ланке - РИА Новости, 26.05.2025
Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки на Шри-Ланке
Посольство России в Шри-Ланке и в Мальдивской республике предупредило россиян, находящихся в Шри-Ланке, о происходящей в стране наиболее активной вспышке... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:58:00+03:00
2025-05-26T20:58:00+03:00
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БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке и в Мальдивской республике предупредило россиян, находящихся в Шри-Ланке, о происходящей в стране наиболее активной вспышке лихорадки чикунгунья за 20 лет. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале российской дипмиссии. "Министерство здравоохранения Республики (Демократической социалистической республики Шри-Ланка – ред.), а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет", - говорится в сообщении. Российские дипломаты напоминают, что это заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь, говорится в сообщении. С учетом актуальной эпидемиологической обстановки посольство РФ в Шри-Ланке настоятельно рекомендует гражданам России соблюдать соответствующие профилактические меры. "Для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах устанавливать защитные сетки; открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях; носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время", - рекомендует российская дипмиссия.
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шри-ланка, россия, в мире
Шри-Ланка, Россия, В мире
Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки на Шри-Ланке

Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке

© Фото : Muhammad Mahdi KarimКомар желтолихорадочный
Комар желтолихорадочный - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Muhammad Mahdi Karim
Комар желтолихорадочный. Архивное фото
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БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке и в Мальдивской республике предупредило россиян, находящихся в Шри-Ланке, о происходящей в стране наиболее активной вспышке лихорадки чикунгунья за 20 лет.
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале российской дипмиссии.
"Министерство здравоохранения Республики (Демократической социалистической республики Шри-Ланка – ред.), а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет", - говорится в сообщении.
Российские дипломаты напоминают, что это заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь, говорится в сообщении.
С учетом актуальной эпидемиологической обстановки посольство РФ в Шри-Ланке настоятельно рекомендует гражданам России соблюдать соответствующие профилактические меры.
"Для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах устанавливать защитные сетки; открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях; носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время", - рекомендует российская дипмиссия.
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