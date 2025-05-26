https://ria.ru/20250526/pomosch-2019073242.html

Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО

Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО - РИА Новости, 26.05.2025

Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО

Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:52:00+03:00

2025-05-26T11:52:00+03:00

2025-05-26T11:52:00+03:00

надежные люди

алтайский край

барнаул

вооруженные силы рф

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БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Вместо платья и причёски - рация: школьница из Барнаула отказалась от выпускного вечера ради помощи бойцам СВО. София учится в 11-м классе гимназии №22… Недавно София решила отказаться от платья и торжества, а на средства, которые были выделены на праздник, купила бойцам СВО рацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители Софии Антошкиной пытались отговорить ее, ведь выпускной случается раз в жизни, но девочка настояла на своем. "Рация приехала в целости и сохранности. Народный фронт направит средство связи парням на передовую. А мы в свою очередь желаем девочке с большим и добрым сердцем успешно сдать выпускные экзамены и поступить на юридический факультет", - подчеркивают в Народном фронте.

https://ria.ru/20240828/pomosch-1969013051.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, барнаул, вооруженные силы рф