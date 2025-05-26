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Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО
Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО - РИА Новости, 26.05.2025
Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО
Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:52:00+03:00
2025-05-26T11:52:00+03:00
2025-05-26T11:52:00+03:00
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БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Вместо платья и причёски - рация: школьница из Барнаула отказалась от выпускного вечера ради помощи бойцам СВО. София учится в 11-м классе гимназии №22… Недавно София решила отказаться от платья и торжества, а на средства, которые были выделены на праздник, купила бойцам СВО рацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители Софии Антошкиной пытались отговорить ее, ведь выпускной случается раз в жизни, но девочка настояла на своем. "Рация приехала в целости и сохранности. Народный фронт направит средство связи парням на передовую. А мы в свою очередь желаем девочке с большим и добрым сердцем успешно сдать выпускные экзамены и поступить на юридический факультет", - подчеркивают в Народном фронте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, барнаул, вооруженные силы рф
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, Вооруженные силы РФ
Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО
Алтайская школьница отказалась от выпускного, чтобы купить бойцам СВО рацию
БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Вместо платья и причёски - рация: школьница из Барнаула
отказалась от выпускного вечера ради помощи бойцам СВО. София учится в 11-м классе гимназии №22… Недавно София решила отказаться от платья и торжества, а на средства, которые были выделены на праздник, купила бойцам СВО рацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители Софии Антошкиной пытались отговорить ее, ведь выпускной случается раз в жизни, но девочка настояла на своем.
"Рация приехала в целости и сохранности. Народный фронт направит средство связи парням на передовую. А мы в свою очередь желаем девочке с большим и добрым сердцем успешно сдать выпускные экзамены и поступить на юридический факультет", - подчеркивают в Народном фронте.