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Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО - РИА Новости, 26.05.2025
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Надежные люди
 
11:52 26.05.2025
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Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО
Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО - РИА Новости, 26.05.2025
Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО
Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:52:00+03:00
2025-05-26T11:52:00+03:00
надежные люди
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Вместо платья и причёски - рация: школьница из Барнаула отказалась от выпускного вечера ради помощи бойцам СВО. София учится в 11-м классе гимназии №22… Недавно София решила отказаться от платья и торжества, а на средства, которые были выделены на праздник, купила бойцам СВО рацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители Софии Антошкиной пытались отговорить ее, ведь выпускной случается раз в жизни, но девочка настояла на своем. "Рация приехала в целости и сохранности. Народный фронт направит средство связи парням на передовую. А мы в свою очередь желаем девочке с большим и добрым сердцем успешно сдать выпускные экзамены и поступить на юридический факультет", - подчеркивают в Народном фронте.
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Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, Вооруженные силы РФ
Алтайская школьница отказалась от выпускного ради помощи бойцам СВО

Алтайская школьница отказалась от выпускного, чтобы купить бойцам СВО рацию

© Фото предоставлено РИА Новости родителями Софии АнтошкинойСофия Антошкина собирает гуманитарную помощь
София Антошкина собирает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото предоставлено РИА Новости родителями Софии Антошкиной
София Антошкина собирает гуманитарную помощь
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БАРНАУЛ, 26 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница из Алтайского края отказалась от выпускного, чтобы купить участникам спецоперации рацию, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Вместо платья и причёски - рация: школьница из Барнаула отказалась от выпускного вечера ради помощи бойцам СВО. София учится в 11-м классе гимназии №22… Недавно София решила отказаться от платья и торжества, а на средства, которые были выделены на праздник, купила бойцам СВО рацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители Софии Антошкиной пытались отговорить ее, ведь выпускной случается раз в жизни, но девочка настояла на своем.
"Рация приехала в целости и сохранности. Народный фронт направит средство связи парням на передовую. А мы в свою очередь желаем девочке с большим и добрым сердцем успешно сдать выпускные экзамены и поступить на юридический факультет", - подчеркивают в Народном фронте.
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Надежные людиАлтайский крайБарнаулВооруженные силы РФ
 
 
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