Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за якобы активности России
В Польше ночью подняли в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мая - РИА Новости. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что в понедельник авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине.
В командовании добавили, что к таким мерам вооруженные силы Польши прибегают уже вторую ночь подряд.
Как утверждается в публикации командования в соцсети X, в связи с якобы "активной операцией РФ на территории Украины" в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Через три часа самолеты вернули на аэродромы. "Никаких нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было", - сообщили в командовании.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.