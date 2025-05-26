https://ria.ru/20250526/polsha-2019047626.html

Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за якобы активности России

Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за якобы активности России - РИА Новости, 26.05.2025

Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за якобы активности России

Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что в понедельник авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:03:00+03:00

2025-05-26T09:03:00+03:00

2025-05-26T09:04:00+03:00

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ВАРШАВА, 26 мая - РИА Новости. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что в понедельник авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. В командовании добавили, что к таким мерам вооруженные силы Польши прибегают уже вторую ночь подряд. Как утверждается в публикации командования в соцсети X, в связи с якобы "активной операцией РФ на территории Украины" в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Через три часа самолеты вернули на аэродромы. "Никаких нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было", - сообщили в командовании. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250522/postavki-2018294476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, москва, владимир путин, нато, в мире