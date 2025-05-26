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В аэропортах Вологды и Череповца ввели ограничения на полеты

В аэропортах Вологды и Череповца ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропортах Вологды и Череповца ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропортах Вологды и Череповца для обеспечения безопасности полетов, сообщила... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:20:00+03:00

2025-05-26T12:20:00+03:00

2025-05-26T12:21:00+03:00

вологда

череповец

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропортах Вологды и Череповца для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах Вологда (код ИКАО: ULWW) и Череповец (ULWC)", - сообщила Росавиация.

вологда

череповец

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вологда, череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации