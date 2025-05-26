https://ria.ru/20250526/podguzova-2019192543.html
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах - РИА Новости, 26.05.2025
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:17:00+03:00
2025-05-26T19:17:00+03:00
2025-05-26T19:17:00+03:00
вера подгузова
россия
чебоксары
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах, сообщает пресс-служба ПСБ. Музей был построен при поддержке банка. "ПСБ принимал участие в создании музея с самого начала этого проекта, и мы рады поддержать эту важную общественно значимую инициативу. Вышитая карта демонстрирует весь масштаб нашей страны с одной стороны, с другой – показывает каждый ее регион со своими культурными особенностями, но при этом близкими друг другу по духу. Мы верим в то, что новый музей станет местом притяжения, дружбы и единения и будет привлекать в республику все больше гостей со всех уголков России", – приводит пресс-служба слова Подгузовой. В свою очередь, Николаев отметил, что вышитая карта России показывает ее единство и многообразие, подтверждая, что "мы великая страна с глубокими историческими корнями. На каждом этапе реализации проекта мы ощущали мощную поддержку от партнеров. Это наглядно показывает наше желание жить в согласии, действовать вместе и достигать поставленных целей в намеченные сроки". Отмечается, что Подгузова и Николаев подарили музею вышитый герб Российской Федерации. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ карта была объявлена символом культурного многообразия и единства народов страны. Карта площадью более 22 квадратных метров состоит из 84 фрагментов, созданных вручную вышивальщицами из всех регионов страны и соединенных в единое целое. На карте можно увидеть традиционные узоры разных народов, проживающих на территории России в настоящее время. Рядом с картой в экспозиции размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть "Интерактивную карту регионов России". После открытия музея Подгузова приняла участие в расширенном заседании Регионального совета Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Участники обсудили инновационные подходы и механизмы государственной поддержки машиностроительной отрасли, а также кооперацию бизнеса, банковской системы и государства в существующих экономических условиях для поддержки отечественного производства. Подгузова отметила достижения отделения, которое объединяет промышленные предприятия республики. В настоящее время его членами являются 38 предприятий, 4 из которых присоединились в 2025 году. Затем Подгузова наградила грамотами выдающихся работников предприятий-членов регионального СоюзМаш, а также посетила Новочебоксарск и поздравила с Днем химика представителей отрасли города. "От лица ПСБ поздравляю с Днем химика и с Днем предприятия Химпром! 65 лет — это история, достижения, гордость, это династии. Химики — это смелые и креативные энтузиасты, вы гордость страны и республики, с праздником!" — обратилась Подгузова к сотрудникам предприятия.
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вера подгузова, россия, чебоксары, олег николаев (политик)
Вера Подгузова, Россия, Чебоксары, Олег Николаев (политик)
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
Подгузова приняла участие в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах, сообщает пресс-служба ПСБ.
Музей был построен при поддержке банка.
"ПСБ принимал участие в создании музея с самого начала этого проекта, и мы рады поддержать эту важную общественно значимую инициативу. Вышитая карта демонстрирует весь масштаб нашей страны с одной стороны, с другой – показывает каждый ее регион со своими культурными особенностями, но при этом близкими друг другу по духу. Мы верим в то, что новый музей станет местом притяжения, дружбы и единения и будет привлекать в республику все больше гостей со всех уголков России", – приводит пресс-служба слова Подгузовой.
В свою очередь, Николаев отметил, что вышитая карта России показывает ее единство и многообразие, подтверждая, что "мы великая страна с глубокими историческими корнями. На каждом этапе реализации проекта мы ощущали мощную поддержку от партнеров. Это наглядно показывает наше желание жить в согласии, действовать вместе и достигать поставленных целей в намеченные сроки".
Отмечается, что Подгузова и Николаев подарили музею вышитый герб Российской Федерации.
На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ карта была объявлена символом культурного многообразия и единства народов страны. Карта площадью более 22 квадратных метров состоит из 84 фрагментов, созданных вручную вышивальщицами из всех регионов страны и соединенных в единое целое. На карте можно увидеть традиционные узоры разных народов, проживающих на территории России в настоящее время. Рядом с картой в экспозиции размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть "Интерактивную карту регионов России".
После открытия музея Подгузова приняла участие в расширенном заседании Регионального совета Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Участники обсудили инновационные подходы и механизмы государственной поддержки машиностроительной отрасли, а также кооперацию бизнеса, банковской системы и государства в существующих экономических условиях для поддержки отечественного производства. Подгузова отметила достижения отделения, которое объединяет промышленные предприятия республики. В настоящее время его членами являются 38 предприятий, 4 из которых присоединились в 2025 году.
Затем Подгузова наградила грамотами выдающихся работников предприятий-членов регионального СоюзМаш, а также посетила Новочебоксарск и поздравила с Днем химика представителей отрасли города.
"От лица ПСБ поздравляю с Днем химика и с Днем предприятия Химпром! 65 лет — это история, достижения, гордость, это династии. Химики — это смелые и креативные энтузиасты, вы гордость страны и республики, с праздником!" — обратилась Подгузова к сотрудникам предприятия.