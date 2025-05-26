Рейтинг@Mail.ru
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/podguzova-2019192543.html
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах - РИА Новости, 26.05.2025
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:17:00+03:00
2025-05-26T19:17:00+03:00
вера подгузова
россия
чебоксары
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019191471_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a159b5b74cc47edc9abb5fe1ff2f6186.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах, сообщает пресс-служба ПСБ. Музей был построен при поддержке банка. "ПСБ принимал участие в создании музея с самого начала этого проекта, и мы рады поддержать эту важную общественно значимую инициативу. Вышитая карта демонстрирует весь масштаб нашей страны с одной стороны, с другой – показывает каждый ее регион со своими культурными особенностями, но при этом близкими друг другу по духу. Мы верим в то, что новый музей станет местом притяжения, дружбы и единения и будет привлекать в республику все больше гостей со всех уголков России", – приводит пресс-служба слова Подгузовой. В свою очередь, Николаев отметил, что вышитая карта России показывает ее единство и многообразие, подтверждая, что "мы великая страна с глубокими историческими корнями. На каждом этапе реализации проекта мы ощущали мощную поддержку от партнеров. Это наглядно показывает наше желание жить в согласии, действовать вместе и достигать поставленных целей в намеченные сроки". Отмечается, что Подгузова и Николаев подарили музею вышитый герб Российской Федерации. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ карта была объявлена символом культурного многообразия и единства народов страны. Карта площадью более 22 квадратных метров состоит из 84 фрагментов, созданных вручную вышивальщицами из всех регионов страны и соединенных в единое целое. На карте можно увидеть традиционные узоры разных народов, проживающих на территории России в настоящее время. Рядом с картой в экспозиции размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть "Интерактивную карту регионов России". После открытия музея Подгузова приняла участие в расширенном заседании Регионального совета Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Участники обсудили инновационные подходы и механизмы государственной поддержки машиностроительной отрасли, а также кооперацию бизнеса, банковской системы и государства в существующих экономических условиях для поддержки отечественного производства. Подгузова отметила достижения отделения, которое объединяет промышленные предприятия республики. В настоящее время его членами являются 38 предприятий, 4 из которых присоединились в 2025 году. Затем Подгузова наградила грамотами выдающихся работников предприятий-членов регионального СоюзМаш, а также посетила Новочебоксарск и поздравила с Днем химика представителей отрасли города. "От лица ПСБ поздравляю с Днем химика и с Днем предприятия Химпром! 65 лет — это история, достижения, гордость, это династии. Химики — это смелые и креативные энтузиасты, вы гордость страны и республики, с праздником!" — обратилась Подгузова к сотрудникам предприятия.
https://ria.ru/20250521/psb-2018332337.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019191471_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab2736780fa99bd35582c661ed625622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вера подгузова, россия, чебоксары, олег николаев (политик)
Вера Подгузова, Россия, Чебоксары, Олег Николаев (политик)
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах

Подгузова приняла участие в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах

© Фото : Пресс-служба ПСБДиректор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова и глава Республики Чувашия Олег Николаев
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова и глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова и глава Республики Чувашия Олег Николаев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах, сообщает пресс-служба ПСБ.
Музей был построен при поддержке банка.
© Фото : Пресс-служба ПСБПоездка Веры Подгузовой в Чувашию
Поездка Веры Подгузовой в Чувашию - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Пресс-служба ПСБ
"ПСБ принимал участие в создании музея с самого начала этого проекта, и мы рады поддержать эту важную общественно значимую инициативу. Вышитая карта демонстрирует весь масштаб нашей страны с одной стороны, с другой – показывает каждый ее регион со своими культурными особенностями, но при этом близкими друг другу по духу. Мы верим в то, что новый музей станет местом притяжения, дружбы и единения и будет привлекать в республику все больше гостей со всех уголков России", – приводит пресс-служба слова Подгузовой.
В свою очередь, Николаев отметил, что вышитая карта России показывает ее единство и многообразие, подтверждая, что "мы великая страна с глубокими историческими корнями. На каждом этапе реализации проекта мы ощущали мощную поддержку от партнеров. Это наглядно показывает наше желание жить в согласии, действовать вместе и достигать поставленных целей в намеченные сроки".
Отмечается, что Подгузова и Николаев подарили музею вышитый герб Российской Федерации.
На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ карта была объявлена символом культурного многообразия и единства народов страны. Карта площадью более 22 квадратных метров состоит из 84 фрагментов, созданных вручную вышивальщицами из всех регионов страны и соединенных в единое целое. На карте можно увидеть традиционные узоры разных народов, проживающих на территории России в настоящее время. Рядом с картой в экспозиции размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть "Интерактивную карту регионов России".
© Фото : Пресс-служба ПСБПоездка Веры Подгузовой в Чувашию
Поездка Веры Подгузовой в Чувашию - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Пресс-служба ПСБ
После открытия музея Подгузова приняла участие в расширенном заседании Регионального совета Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Участники обсудили инновационные подходы и механизмы государственной поддержки машиностроительной отрасли, а также кооперацию бизнеса, банковской системы и государства в существующих экономических условиях для поддержки отечественного производства. Подгузова отметила достижения отделения, которое объединяет промышленные предприятия республики. В настоящее время его членами являются 38 предприятий, 4 из которых присоединились в 2025 году.
Затем Подгузова наградила грамотами выдающихся работников предприятий-членов регионального СоюзМаш, а также посетила Новочебоксарск и поздравила с Днем химика представителей отрасли города.
"От лица ПСБ поздравляю с Днем химика и с Днем предприятия Химпром! 65 лет — это история, достижения, гордость, это династии. Химики — это смелые и креативные энтузиасты, вы гордость страны и республики, с праздником!" — обратилась Подгузова к сотрудникам предприятия.
Современный Центр уличного баскетбола в Иванове - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола
21 мая, 18:42
 
Вера ПодгузоваРоссияЧебоксарыОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала