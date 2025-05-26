https://ria.ru/20250526/podguzova-2019192543.html

Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах

Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах - РИА Новости, 26.05.2025

Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах

Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:17:00+03:00

2025-05-26T19:17:00+03:00

2025-05-26T19:17:00+03:00

вера подгузова

россия

чебоксары

олег николаев (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019191471_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a159b5b74cc47edc9abb5fe1ff2f6186.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова совместно с главой Республики Чувашия Олегом Николаевым приняла участие в торжественном открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах, сообщает пресс-служба ПСБ. Музей был построен при поддержке банка. "ПСБ принимал участие в создании музея с самого начала этого проекта, и мы рады поддержать эту важную общественно значимую инициативу. Вышитая карта демонстрирует весь масштаб нашей страны с одной стороны, с другой – показывает каждый ее регион со своими культурными особенностями, но при этом близкими друг другу по духу. Мы верим в то, что новый музей станет местом притяжения, дружбы и единения и будет привлекать в республику все больше гостей со всех уголков России", – приводит пресс-служба слова Подгузовой. В свою очередь, Николаев отметил, что вышитая карта России показывает ее единство и многообразие, подтверждая, что "мы великая страна с глубокими историческими корнями. На каждом этапе реализации проекта мы ощущали мощную поддержку от партнеров. Это наглядно показывает наше желание жить в согласии, действовать вместе и достигать поставленных целей в намеченные сроки". Отмечается, что Подгузова и Николаев подарили музею вышитый герб Российской Федерации. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ карта была объявлена символом культурного многообразия и единства народов страны. Карта площадью более 22 квадратных метров состоит из 84 фрагментов, созданных вручную вышивальщицами из всех регионов страны и соединенных в единое целое. На карте можно увидеть традиционные узоры разных народов, проживающих на территории России в настоящее время. Рядом с картой в экспозиции размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть "Интерактивную карту регионов России". После открытия музея Подгузова приняла участие в расширенном заседании Регионального совета Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Участники обсудили инновационные подходы и механизмы государственной поддержки машиностроительной отрасли, а также кооперацию бизнеса, банковской системы и государства в существующих экономических условиях для поддержки отечественного производства. Подгузова отметила достижения отделения, которое объединяет промышленные предприятия республики. В настоящее время его членами являются 38 предприятий, 4 из которых присоединились в 2025 году. Затем Подгузова наградила грамотами выдающихся работников предприятий-членов регионального СоюзМаш, а также посетила Новочебоксарск и поздравила с Днем химика представителей отрасли города. "От лица ПСБ поздравляю с Днем химика и с Днем предприятия Химпром! 65 лет — это история, достижения, гордость, это династии. Химики — это смелые и креативные энтузиасты, вы гордость страны и республики, с праздником!" — обратилась Подгузова к сотрудникам предприятия.

https://ria.ru/20250521/psb-2018332337.html

россия

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вера подгузова, россия, чебоксары, олег николаев (политик)