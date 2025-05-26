https://ria.ru/20250526/plennye-2019057364.html
В ДНР выросло число украинских военнопленных
В ДНР выросло число украинских военнопленных - РИА Новости, 26.05.2025
В ДНР выросло число украинских военнопленных
Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:29:00+03:00
2025-05-26T10:29:00+03:00
2025-05-26T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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денис пушилин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время", - сказал Пушилин. Он назвал три категории пленных: насильно пойманные ВСУ и отправленные на фронт, добровольно подписавшие контракт и идейные, которые являются наиболее опасными преступниками.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018934209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
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В ДНР выросло число украинских военнопленных
Пушилин: в ДНР в последнее время увеличилось число украинских военнопленных