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В ДНР выросло число украинских военнопленных - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/plennye-2019057364.html
В ДНР выросло число украинских военнопленных
В ДНР выросло число украинских военнопленных - РИА Новости, 26.05.2025
В ДНР выросло число украинских военнопленных
Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:29:00+03:00
2025-05-26T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время", - сказал Пушилин. Он назвал три категории пленных: насильно пойманные ВСУ и отправленные на фронт, добровольно подписавшие контракт и идейные, которые являются наиболее опасными преступниками.
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР выросло число украинских военнопленных

Пушилин: в ДНР в последнее время увеличилось число украинских военнопленных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время", - сказал Пушилин.
Он назвал три категории пленных: насильно пойманные ВСУ и отправленные на фронт, добровольно подписавшие контракт и идейные, которые являются наиболее опасными преступниками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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