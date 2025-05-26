https://ria.ru/20250526/plennye-2019057364.html

В ДНР выросло число украинских военнопленных

В ДНР выросло число украинских военнопленных - РИА Новости, 26.05.2025

В ДНР выросло число украинских военнопленных

Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:29:00+03:00

2025-05-26T10:29:00+03:00

2025-05-26T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинских военнопленных в ДНР стало больше в последнее время, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время", - сказал Пушилин. Он назвал три категории пленных: насильно пойманные ВСУ и отправленные на фронт, добровольно подписавшие контракт и идейные, которые являются наиболее опасными преступниками.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018934209.html

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украина

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины