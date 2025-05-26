https://ria.ru/20250526/plany-2019052244.html

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии - РИА Новости, 26.05.2025

В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии

Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:41:00+03:00

2025-05-26T09:41:00+03:00

2025-05-26T09:51:00+03:00

сирия

анкара (провинция)

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщила в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности. Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике."Мы не комментируем данные сообщения, обратитесь в профильные ведомства", - заявил корреспонденту РИА Новости представитель администрации.

https://ria.ru/20250423/siriya-2013062494.html

сирия

анкара (провинция)

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сирия, анкара (провинция), турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп