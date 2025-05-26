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В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии - РИА Новости, 26.05.2025
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09:41 26.05.2025 (обновлено: 09:51 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/plany-2019052244.html
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии - РИА Новости, 26.05.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии
Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:41:00+03:00
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сирия
анкара (провинция)
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщила в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности. Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике."Мы не комментируем данные сообщения, обратитесь в профильные ведомства", - заявил корреспонденту РИА Новости представитель администрации.
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сирия
анкара (провинция)
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сирия, анкара (провинция), турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
Сирия, Анкара (провинция), Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии

Анкара не комментирует данные о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщила в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности. Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.
"Мы не комментируем данные сообщения, обратитесь в профильные ведомства", - заявил корреспонденту РИА Новости представитель администрации.
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СирияАнкара (провинция)ТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
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