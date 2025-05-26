https://ria.ru/20250526/plany-2019052244.html
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии - РИА Новости, 26.05.2025
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии
Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:41:00+03:00
2025-05-26T09:41:00+03:00
2025-05-26T09:51:00+03:00
сирия
анкара (провинция)
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Анкара не комментирует сообщения турецких СМИ о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщила в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности. Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике."Мы не комментируем данные сообщения, обратитесь в профильные ведомства", - заявил корреспонденту РИА Новости представитель администрации.
https://ria.ru/20250423/siriya-2013062494.html
сирия
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df72284a45d042aa7318eb15333d54c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, анкара (провинция), турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
Сирия, Анкара (провинция), Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о создании военных баз в Сирии
Анкара не комментирует данные о планах ВС Турции создать военные базы в Сирии