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"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН - РИА Новости, 26.05.2025
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10:56 26.05.2025 (обновлено: 13:33 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pichushkin-2019061446.html
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН - РИА Новости, 26.05.2025
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:56:00+03:00
2025-05-26T13:33:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий", — сказали в инстанции.Суть претензий Пичушкина пока не раскрывается. Рассмотрение иска суд назначил на 29 мая.Пичушкин отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. Преступления он совершал в 1990-2000-х, в основном в Битцевском лесу в Москве, из-за чего и получил прозвище. Он с особой жестокостью убивал пенсионеров, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами, а тела, как правило, сбрасывал в колодцы.В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 49 убийствах и приговорил его к пожизненному сроку. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.В начале апреля ФСИН сообщила, что Пичушкин признался еще в 11 убийствах, которые совершил в районе Северное Бутово, и готов дать показания. Сам маньяк утверждал, что мечтал убить 64 человека — по количеству клеток на шахматной доске.
https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН

Битцевский маньяк Пичушкин подал в суд на ФСИН

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин
Битцевский маньяк Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий", — сказали в инстанции.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
“Пожизненного мало". Новый поворот в деле главного узника "Полярной совы"
10 апреля, 08:00
Суть претензий Пичушкина пока не раскрывается. Рассмотрение иска суд назначил на 29 мая.
Пичушкин отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. Преступления он совершал в 1990-2000-х, в основном в Битцевском лесу в Москве, из-за чего и получил прозвище. Он с особой жестокостью убивал пенсионеров, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами, а тела, как правило, сбрасывал в колодцы.
В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 49 убийствах и приговорил его к пожизненному сроку. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
В начале апреля ФСИН сообщила, что Пичушкин признался еще в 11 убийствах, которые совершил в районе Северное Бутово, и готов дать показания. Сам маньяк утверждал, что мечтал убить 64 человека — по количеству клеток на шахматной доске.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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21 мая, 08:00
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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