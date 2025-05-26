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"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН - РИА Новости, 26.05.2025
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:56:00+03:00
2025-05-26T10:56:00+03:00
2025-05-26T13:33:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий", — сказали в инстанции.Суть претензий Пичушкина пока не раскрывается. Рассмотрение иска суд назначил на 29 мая.Пичушкин отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. Преступления он совершал в 1990-2000-х, в основном в Битцевском лесу в Москве, из-за чего и получил прозвище. Он с особой жестокостью убивал пенсионеров, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами, а тела, как правило, сбрасывал в колодцы.В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 49 убийствах и приговорил его к пожизненному сроку. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.В начале апреля ФСИН сообщила, что Пичушкин признался еще в 11 убийствах, которые совершил в районе Северное Бутово, и готов дать показания. Сам маньяк утверждал, что мечтал убить 64 человека — по количеству клеток на шахматной доске.
https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html
https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
Битцевский маньяк Пичушкин подал в суд на ФСИН