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Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум"

Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум" - РИА Новости, 26.05.2025

Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум"

Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум", экспозиция станет доступна для посетителей 27 июня, сообщил... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:06:00+03:00

2025-05-26T17:06:00+03:00

2025-05-26T17:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум", экспозиция станет доступна для посетителей 27 июня, сообщил Государственный музей-заповедник "Петергоф"."В "Ораниенбауме" завершилась реставрация "Китайской кухни", входящей в ансамбль "Собственной дачи" вместе с "Павильоном Катальной горки" и "Китайским дворцом". Экспозиция павильона, которая станет доступна для посетителей 27 июня, расскажет, как и с помощью каких приспособлений готовили еду во второй половине XIX века", - говорится в сообщении.По словам генерального директора ГМЗ "Петергоф" Романа Коврикова, масштабные реставрационные работы в "Ораниенбауме", которые ведутся с 2011 года, постепенно приближаются к завершению."В последние несколько лет мы вернули к музейной жизни прекрасные памятники ансамбля "Собственной дачи" – наши гости теперь могут увидеть уникальные интерьеры "Китайского дворца" и павильона "Катальной горки". А в июне мы откроем еще один музей – "Китайскую кухню". Это небольшой по размерам павильон вблизи "Китайского дворца", по имени которого он и получил свое название", – сказал Ковриков в рамках международного фестиваля "Интермузей"."Китайская кухня" – памятник архитектуры середины XIX века, который в свое время выполнял хозяйственное назначение. Построенное в 1852-1854 годах по проекту архитектора Людвига Бонштедта здание – единственный образец архитектуры историзма в Ораниенбаумском дворцово-парковом ансамбле. Несмотря на значительные изменения, затронувшие внутреннюю отделку "Китайской кухни", ее внешний облик, перекликающийся с архитектурными формами "Китайского дворца", дошел до наших дней практически нетронутым.Реставрационные работы в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум" поэтапно проводились с 2011 года. С того момента были открыты интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, "Павильон Катальной горки" и Китайский дворец, завершена реставрация Нижнего сада и Верхнего парка. Для посетителей парк "Ораниенбаум" полностью открылся после многолетней масштабной реставрации в 2023 году. Была воссоздана историческая планировка середины XIX века, проведены работы по восстановлению ландшафтов и благоустройству территории, реконструкции мелиоративной системы и гидротехнических сооружений в соответствии с планом дворцового землемера 1854 года.

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