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Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум" - РИА Новости, 26.05.2025
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17:06 26.05.2025
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Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум"
Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум" - РИА Новости, 26.05.2025
Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум"
Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум", экспозиция станет доступна для посетителей 27 июня, сообщил... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:06:00+03:00
2025-05-26T17:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум", экспозиция станет доступна для посетителей 27 июня, сообщил Государственный музей-заповедник "Петергоф".&quot;В &quot;Ораниенбауме&quot; завершилась реставрация &quot;Китайской кухни&quot;, входящей в ансамбль &quot;Собственной дачи&quot; вместе с &quot;Павильоном Катальной горки&quot; и &quot;Китайским дворцом&quot;. Экспозиция павильона, которая станет доступна для посетителей 27 июня, расскажет, как и с помощью каких приспособлений готовили еду во второй половине XIX века&quot;, - говорится в сообщении.По словам генерального директора ГМЗ "Петергоф" Романа Коврикова, масштабные реставрационные работы в "Ораниенбауме", которые ведутся с 2011 года, постепенно приближаются к завершению.&quot;В последние несколько лет мы вернули к музейной жизни прекрасные памятники ансамбля &quot;Собственной дачи&quot; – наши гости теперь могут увидеть уникальные интерьеры &quot;Китайского дворца&quot; и павильона &quot;Катальной горки&quot;. А в июне мы откроем еще один музей – &quot;Китайскую кухню&quot;. Это небольшой по размерам павильон вблизи &quot;Китайского дворца&quot;, по имени которого он и получил свое название&quot;, – сказал Ковриков в рамках международного фестиваля &quot;Интермузей&quot;."Китайская кухня" – памятник архитектуры середины XIX века, который в свое время выполнял хозяйственное назначение. Построенное в 1852-1854 годах по проекту архитектора Людвига Бонштедта здание – единственный образец архитектуры историзма в Ораниенбаумском дворцово-парковом ансамбле. Несмотря на значительные изменения, затронувшие внутреннюю отделку "Китайской кухни", ее внешний облик, перекликающийся с архитектурными формами "Китайского дворца", дошел до наших дней практически нетронутым.Реставрационные работы в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум" поэтапно проводились с 2011 года. С того момента были открыты интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, "Павильон Катальной горки" и Китайский дворец, завершена реставрация Нижнего сада и Верхнего парка. Для посетителей парк "Ораниенбаум" полностью открылся после многолетней масштабной реставрации в 2023 году. Была воссоздана историческая планировка середины XIX века, проведены работы по восстановлению ландшафтов и благоустройству территории, реконструкции мелиоративной системы и гидротехнических сооружений в соответствии с планом дворцового землемера 1854 года.
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петергоф (музей), петр i, санкт-петербург, россия, музеи, культура
Музейные маршруты России, Петергоф (музей), Петр I, Санкт-Петербург, Россия, Музеи, Культура
Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в парке "Ораниенбаум"

Павильон "Китайская кухня" в парке "Ораниенбаум" откроется 27 июня

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"Генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков принимает участие в сессии "Партнерство в туризме" на фестивале "Интермузей"
Генеральный директор музея-заповедника Петергоф Роман Ковриков принимает участие в сессии Партнерство в туризме на фестивале Интермузей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Реставрация павильона "Китайская кухня" завершилась в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум", экспозиция станет доступна для посетителей 27 июня, сообщил Государственный музей-заповедник "Петергоф".
«

"В "Ораниенбауме" завершилась реставрация "Китайской кухни", входящей в ансамбль "Собственной дачи" вместе с "Павильоном Катальной горки" и "Китайским дворцом". Экспозиция павильона, которая станет доступна для посетителей 27 июня, расскажет, как и с помощью каких приспособлений готовили еду во второй половине XIX века", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГМЗ "Петергоф" Романа Коврикова, масштабные реставрационные работы в "Ораниенбауме", которые ведутся с 2011 года, постепенно приближаются к завершению.
«

"В последние несколько лет мы вернули к музейной жизни прекрасные памятники ансамбля "Собственной дачи" – наши гости теперь могут увидеть уникальные интерьеры "Китайского дворца" и павильона "Катальной горки". А в июне мы откроем еще один музей – "Китайскую кухню". Это небольшой по размерам павильон вблизи "Китайского дворца", по имени которого он и получил свое название", – сказал Ковриков в рамках международного фестиваля "Интермузей".

"Китайская кухня" – памятник архитектуры середины XIX века, который в свое время выполнял хозяйственное назначение. Построенное в 1852-1854 годах по проекту архитектора Людвига Бонштедта здание – единственный образец архитектуры историзма в Ораниенбаумском дворцово-парковом ансамбле. Несмотря на значительные изменения, затронувшие внутреннюю отделку "Китайской кухни", ее внешний облик, перекликающийся с архитектурными формами "Китайского дворца", дошел до наших дней практически нетронутым.
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Реставрационные работы в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум" поэтапно проводились с 2011 года. С того момента были открыты интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, "Павильон Катальной горки" и Китайский дворец, завершена реставрация Нижнего сада и Верхнего парка. Для посетителей парк "Ораниенбаум" полностью открылся после многолетней масштабной реставрации в 2023 году. Была воссоздана историческая планировка середины XIX века, проведены работы по восстановлению ландшафтов и благоустройству территории, реконструкции мелиоративной системы и гидротехнических сооружений в соответствии с планом дворцового землемера 1854 года.
 
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