https://ria.ru/20250526/peskov-2019190876.html

Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков

Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025

Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков

Россия признательна Турции за ее посреднические усилия в урегулировании ситуации на Украине, как и всем другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:12:00+03:00

2025-05-26T19:12:00+03:00

2025-05-26T19:19:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

турция

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия признательна Турции за ее посреднические усилия в урегулировании ситуации на Украине, как и всем другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Турция предоставила место, Турция предлагает действительно свои посреднические услуги, и, как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько важно для России посредничество Турции вопросе урегулирования.

https://ria.ru/20250526/peskov-2019190724.html

россия

турция

украина

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россия, в мире, турция, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025