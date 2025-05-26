https://ria.ru/20250526/peskov-2019190876.html
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Россия признательна Турции за ее посреднические усилия в урегулировании ситуации на Украине, как и всем другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:12:00+03:00
2025-05-26T19:12:00+03:00
2025-05-26T19:19:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия признательна Турции за ее посреднические усилия в урегулировании ситуации на Украине, как и всем другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Турция предоставила место, Турция предлагает действительно свои посреднические услуги, и, как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько важно для России посредничество Турции вопросе урегулирования.
https://ria.ru/20250526/peskov-2019190724.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Песков: Россия признательна Турции за посредничество по Украине