https://ria.ru/20250526/peskov-2019190608.html

Песков ответил на вопрос о продолжении обмена пленными с Украиной

Песков ответил на вопрос о продолжении обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 26.05.2025

Песков ответил на вопрос о продолжении обмена пленными с Украиной

Вопрос продолжения массовых обменов пленными с Украиной зависит от дальнейших переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:10:00+03:00

2025-05-26T19:10:00+03:00

2025-05-26T19:20:00+03:00

украина

россия

стамбул

дмитрий песков

александр фомин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вопрос продолжения массовых обменов пленными с Украиной зависит от дальнейших переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будет зависеть от итогов переговоров. Конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена практика обмена военнопленными с украинской стороной.Инициированный Россией обмен по формуле 1000 на 1000 человек, о котором стороны договорились в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Он длился три дня - с 23 по 25 мая.Как уточнил замминистра обороны РФ Александр Фомин, в Россию из украинского плена возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены.

https://ria.ru/20250525/slutskij-2018973698.html

украина

россия

стамбул

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украина, россия, стамбул, дмитрий песков, александр фомин