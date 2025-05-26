https://ria.ru/20250526/peskov-2019084694.html
Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США
Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США - РИА Новости, 26.05.2025
Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США
Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:35:00+03:00
2025-05-26T12:35:00+03:00
2025-05-26T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы тут практически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019047821.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США
Песков: РФ и США в начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние