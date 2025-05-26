https://ria.ru/20250526/peskov-2019084694.html

Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США

Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США - РИА Новости, 26.05.2025

Песков высказался о восстановлении диалога между Россией и США

Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:35:00+03:00

2025-05-26T12:35:00+03:00

2025-05-26T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы тут практически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019047821.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире