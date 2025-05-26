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Песков высказался о продолжении переговоров между Россией и Украиной

Песков высказался о продолжении переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.05.2025

Песков высказался о продолжении переговоров между Россией и Украиной

Понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет, нужно подготовиться ко второму раунду, заявил прес-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.05.2025

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2025-05-26T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет, нужно подготовиться ко второму раунду, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения пока понимания нет, нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока говорить преждевременно", - сказал Песков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

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