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WP: в Киеве считают, что США не будут передавать Patriot в качестве помощи - РИА Новости, 26.05.2025
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13:06 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/patriot-2019090892.html
WP: в Киеве считают, что США не будут передавать Patriot в качестве помощи
WP: в Киеве считают, что США не будут передавать Patriot в качестве помощи - РИА Новости, 26.05.2025
WP: в Киеве считают, что США не будут передавать Patriot в качестве помощи
В Киеве считают, что администрация президента США Дональда Трамп скорее продадут ему больше систем ПВО Patriot, нежели передадут их в рамках военной помощи,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:06:00+03:00
2025-05-26T13:06:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Киеве считают, что администрация президента США Дональда Трамп скорее продадут ему больше систем ПВО Patriot, нежели передадут их в рамках военной помощи, сообщает газета Washington Post. Ранее Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу невозможности достичь договорённостей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, проведшем летом 2024 году. По его утверждениям, вопрос связан не с финансированием, поскольку Киев готов приобрести системы, однако сталкивается с отсутствием политической воли у партнёров. "Украинские чиновники в Киеве полагают, что администрация Трампа будет готова продать стране больше Patriot, а не послать их в качестве помощи, как это делала предыдущая администрация", - говорится в публикации. Как считает один из украинских чиновников, Вашингтон не будет блокировать продажу Украине систем ПВО, но и не отдаст их бесплатно. По словам европейских должностных лиц, союзники по НАТО уже в течение нескольких недель обсуждают возможность передачи Киеву еще одной системы Patriot, но их переговоры так и не принесли результатов. Отмечается, что страны рассматривают идею получения от США новых систем в будущем в ответ на возможную передачу Киеву техники сейчас. По данным газеты, вопрос ПВО будет поднят, когда глава Пентагона Пит Хегсет посетит штаб-квартиру альянса в начале июня. Согласно источникам, примерно в это же время могут объявить о передаче Patriot Украине, однако это обещание вряд ли будет исходить от Штатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019047000.html
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html
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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
WP: в Киеве считают, что США не будут передавать Patriot в качестве помощи

WP: в Киеве считают, что США склоняются к продаже Украине систем Patriot

© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Киеве считают, что администрация президента США Дональда Трамп скорее продадут ему больше систем ПВО Patriot, нежели передадут их в рамках военной помощи, сообщает газета Washington Post.
Ранее Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу невозможности достичь договорённостей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, проведшем летом 2024 году. По его утверждениям, вопрос связан не с финансированием, поскольку Киев готов приобрести системы, однако сталкивается с отсутствием политической воли у партнёров.
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"Украинские чиновники в Киеве полагают, что администрация Трампа будет готова продать стране больше Patriot, а не послать их в качестве помощи, как это делала предыдущая администрация", - говорится в публикации.
Как считает один из украинских чиновников, Вашингтон не будет блокировать продажу Украине систем ПВО, но и не отдаст их бесплатно.
По словам европейских должностных лиц, союзники по НАТО уже в течение нескольких недель обсуждают возможность передачи Киеву еще одной системы Patriot, но их переговоры так и не принесли результатов. Отмечается, что страны рассматривают идею получения от США новых систем в будущем в ответ на возможную передачу Киеву техники сейчас.
По данным газеты, вопрос ПВО будет поднят, когда глава Пентагона Пит Хегсет посетит штаб-квартиру альянса в начале июня. Согласно источникам, примерно в это же время могут объявить о передаче Patriot Украине, однако это обещание вряд ли будет исходить от Штатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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