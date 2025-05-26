https://ria.ru/20250526/pashinyan-2019059010.html

Пашинян пригрозил поменять Конституцию ради соглашения с Баку

Пашинян пригрозил поменять Конституцию ради соглашения с Баку - РИА Новости, 26.05.2025

Пашинян пригрозил поменять Конституцию ради соглашения с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил внести изменения в основной закон государства, если Конституционный суд не поддержит мирный договор с... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:41:00+03:00

2025-05-26T10:41:00+03:00

2025-05-26T11:13:00+03:00

в мире

азербайджан

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил внести изменения в основной закон государства, если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном, передает агентство News.am."Если КС решит, что текст не соответствует Конституции, <…> создастся необычная ситуация. Какой будет позиция РА (Республики Армения. — Прим. ред.) и моя? Я инициирую конституционные реформы, потому что мирный процесс и договор нельзя упускать", — сказал он на международном форуме Yerevan Dialogue.Пашинян добавил, что договор решит все проблемы, которые могут беспокоить Азербайджан.По его словам, вероятность того, что Конституционный суд страны вынесет отрицательное заключение, низка.Обсуждение мирного договораЕреван и Баку начали дискуссии по поводу соглашения в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В сентябре 2023 года Баку начал там военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024-го.В марте этого года МИД Армении сообщил о завершении переговоров по мирному договору, отметив, что документ готов к подписанию. Вскоре эту информацию подтвердили в Баку.Как сообщал МИД Азербайджана, страна требует от Еревана начать процесс ликвидации Минской группы ОБСЕ и исключить из Конституции Армении "территориальные претензии". На прошлой неделе азербайджанский лидер Ильхам Алиев выразил надежду, что армянская сторона примет условия по мирному соглашению.

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https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018252752.html

https://ria.ru/20250519/armenija-2017811853.html

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в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, ильхам алиев, обсе, евросоюз, баку