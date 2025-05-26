Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине
Российские паломники будут молиться в Мекке и Медине за Путина и победу в СВО
© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от Мекки
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины будут молиться за президента России Владимира Путина, многонациональный народ РФ, мир и победу в СВО.
"Мы с нетерпением ждём вылета в Саудовскую Аравию для совершения паломничества - одной из обязанностей мусульман. В святых для нас местах будем молиться за нашего президента Путина. А еще за мир, победу в СВО. У меня там погиб сын. Буду молиться за него", - рассказала РИА Новости одна из паломниц Саимя Кутузова.
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По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу Рушана Аббясова, россияне также обратятся к Всевышнему с просьбой дать народам РФ мира и благоденствия.
"Мы просим об этом в мечетях, вместе с тем, считаем обязанностью, что такие молитвы из наших уст должны прозвучать в Мекке и Медине", - добавил он.
Сопровождающий делегацию от ДУМ РФ Рустам Сабиров сообщил, что в состав вылетающей в воскресенье группы паломников вошли представители нескольких регионов России.
"Проходим последние процедуры регистрации, все в штатном режиме. При таких проводах всегда есть место волнениям, много эмоций и невероятного заряда", - сообщил он.
Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.