https://ria.ru/20250526/palomniki-2019044176.html

Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине

Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине - РИА Новости, 26.05.2025

Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине

Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:28:00+03:00

2025-05-26T08:28:00+03:00

2025-05-26T08:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины будут молиться за президента России Владимира Путина, многонациональный народ РФ, мир и победу в СВО. "Мы с нетерпением ждём вылета в Саудовскую Аравию для совершения паломничества - одной из обязанностей мусульман. В святых для нас местах будем молиться за нашего президента Путина. А еще за мир, победу в СВО. У меня там погиб сын. Буду молиться за него", - рассказала РИА Новости одна из паломниц Саимя Кутузова. По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу Рушана Аббясова, россияне также обратятся к Всевышнему с просьбой дать народам РФ мира и благоденствия. "Мы просим об этом в мечетях, вместе с тем, считаем обязанностью, что такие молитвы из наших уст должны прозвучать в Мекке и Медине", - добавил он. Сопровождающий делегацию от ДУМ РФ Рустам Сабиров сообщил, что в состав вылетающей в воскресенье группы паломников вошли представители нескольких регионов России. "Проходим последние процедуры регистрации, все в штатном режиме. При таких проводах всегда есть место волнениям, много эмоций и невероятного заряда", - сообщил он. Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.

https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html

https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мекка, саудовская аравия, владимир путин, рушан аббясов, ислам, хадж