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Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине - РИА Новости, 26.05.2025
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Религия
 
08:28 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/palomniki-2019044176.html
Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине
Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине - РИА Новости, 26.05.2025
Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине
Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:28:00+03:00
2025-05-26T08:28:00+03:00
религия
россия
мекка
саудовская аравия
владимир путин
рушан аббясов
ислам
хадж
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины будут молиться за президента России Владимира Путина, многонациональный народ РФ, мир и победу в СВО. "Мы с нетерпением ждём вылета в Саудовскую Аравию для совершения паломничества - одной из обязанностей мусульман. В святых для нас местах будем молиться за нашего президента Путина. А еще за мир, победу в СВО. У меня там погиб сын. Буду молиться за него", - рассказала РИА Новости одна из паломниц Саимя Кутузова. По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу Рушана Аббясова, россияне также обратятся к Всевышнему с просьбой дать народам РФ мира и благоденствия. "Мы просим об этом в мечетях, вместе с тем, считаем обязанностью, что такие молитвы из наших уст должны прозвучать в Мекке и Медине", - добавил он. Сопровождающий делегацию от ДУМ РФ Рустам Сабиров сообщил, что в состав вылетающей в воскресенье группы паломников вошли представители нескольких регионов России. "Проходим последние процедуры регистрации, все в штатном режиме. При таких проводах всегда есть место волнениям, много эмоций и невероятного заряда", - сообщил он. Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.
https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html
https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html
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россия, мекка, саудовская аравия, владимир путин, рушан аббясов, ислам, хадж
Религия, Россия, Мекка, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Рушан Аббясов, Ислам, хадж
Российские паломники рассказали, о чем будут молиться в Мекке и Медине

Российские паломники будут молиться в Мекке и Медине за Путина и победу в СВО

© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от Мекки
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины будут молиться за президента России Владимира Путина, многонациональный народ РФ, мир и победу в СВО.
"Мы с нетерпением ждём вылета в Саудовскую Аравию для совершения паломничества - одной из обязанностей мусульман. В святых для нас местах будем молиться за нашего президента Путина. А еще за мир, победу в СВО. У меня там погиб сын. Буду молиться за него", - рассказала РИА Новости одна из паломниц Саимя Кутузова.
Хадж - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Хадж: история возникновения, правила и запреты
15 мая, 16:19
По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу Рушана Аббясова, россияне также обратятся к Всевышнему с просьбой дать народам РФ мира и благоденствия.
"Мы просим об этом в мечетях, вместе с тем, считаем обязанностью, что такие молитвы из наших уст должны прозвучать в Мекке и Медине", - добавил он.
Сопровождающий делегацию от ДУМ РФ Рустам Сабиров сообщил, что в состав вылетающей в воскресенье группы паломников вошли представители нескольких регионов России.
"Проходим последние процедуры регистрации, все в штатном режиме. При таких проводах всегда есть место волнениям, много эмоций и невероятного заряда", - сообщил он.
Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.
Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
22 мая, 22:55
 
РелигияРоссияМеккаСаудовская АравияВладимир ПутинРушан АббясовИсламхадж
 
 
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