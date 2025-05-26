https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019066171.html

В Махачкале десять человек отравились едой из кафе

В Махачкале десять человек отравились едой из кафе - РИА Новости, 26.05.2025

В Махачкале десять человек отравились едой из кафе

Десять человек отравились едой из кафе в Махачкале, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:15:00+03:00

2025-05-26T11:15:00+03:00

2025-05-26T11:15:00+03:00

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Десять человек отравились едой из кафе в Махачкале, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "По предварительным сведениям, 10 жителей города обратились с признаками отравления в медицинское учреждение после употребления пищи в одном из кафе города Махачкалы. По данному факту следователями СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении. Прокуратура Дагестана также организовала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об организации общественного питания. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану в ходе эпидемиологического расследования установили, что все 10 случаев пищевого отравления связаны с употреблением продукции, доставленной по заказу из кафе "Олива" в Махачкале. Результаты лабораторного исследования выявили сальмонеллез, сообщили в пресс-службе управления. В самом кафе противоэпидемическая бригада выявила, как отмечается, "грубейшие нарушения санитарного законодательства". Работа кафе сейчас приостановлена, заведение опечатали.

https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html

https://ria.ru/20250524/sk-2018853318.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия