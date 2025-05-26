https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019066171.html
В Махачкале десять человек отравились едой из кафе
В Махачкале десять человек отравились едой из кафе - РИА Новости, 26.05.2025
В Махачкале десять человек отравились едой из кафе
Десять человек отравились едой из кафе в Махачкале, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:15:00+03:00
2025-05-26T11:15:00+03:00
2025-05-26T11:15:00+03:00
махачкала
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следственный комитет россии (ск рф)
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происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Десять человек отравились едой из кафе в Махачкале, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "По предварительным сведениям, 10 жителей города обратились с признаками отравления в медицинское учреждение после употребления пищи в одном из кафе города Махачкалы. По данному факту следователями СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении. Прокуратура Дагестана также организовала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об организации общественного питания. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану в ходе эпидемиологического расследования установили, что все 10 случаев пищевого отравления связаны с употреблением продукции, доставленной по заказу из кафе "Олива" в Махачкале. Результаты лабораторного исследования выявили сальмонеллез, сообщили в пресс-службе управления. В самом кафе противоэпидемическая бригада выявила, как отмечается, "грубейшие нарушения санитарного законодательства". Работа кафе сейчас приостановлена, заведение опечатали.
https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html
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махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Махачкале десять человек отравились едой из кафе
СК: десять человек отравились едой из кафе в Махачкале