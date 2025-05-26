https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html

Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье

Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье - РИА Новости, 26.05.2025

Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье

Случаи острой кишечной инфекции у студентов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке зафиксированы после вечернего фуршета на конференции,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:31:00+03:00

2025-05-26T05:31:00+03:00

2025-05-26T05:31:00+03:00

происшествия

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Случаи острой кишечной инфекции у студентов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке зафиксированы после вечернего фуршета на конференции, который организовал вузовский комплекс "Биофуд", у учащихся и сотрудников пищеблока нашли РНК норовируса, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что 21 мая 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. В ведомстве уточнили РИА Новости, что все они госпитализированы. В ДВФУ агентству сообщили, что вуз проводит внеплановую проверку в столовых и кафе университета, а также среди всех арендаторов точек и поставщиков продуктов питания. "Среди участников конференции, проводимой 21 мая в ДВФУ "Международное предпринимательство и бизнес", зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции после вечернего фуршета, который был организован экспериментальным технологическим комплексом "Биофуд" Передовой инженерной школы ДВФУ", - сказал собеседник. По его словам, все заболевшие – студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Они госпитализированы и обследованы. Обследованы и сотрудники пищеблока, обеспечивающие кейтеринг. "У больных и сотрудников пищеблока обнаружена РНК норовируса. Сотрудники с положительными результатами отстранены от работы", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что взяты необходимые пробы, проведена дезинфекция.

https://ria.ru/20250526/vladivostok-2019031688.html

https://ria.ru/20250524/sk-2018853318.html

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происшествия, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)