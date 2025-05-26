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Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье - РИА Новости, 26.05.2025
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05:31 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html
Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье
Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье - РИА Новости, 26.05.2025
Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье
Случаи острой кишечной инфекции у студентов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке зафиксированы после вечернего фуршета на конференции,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:31:00+03:00
2025-05-26T05:31:00+03:00
происшествия
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Случаи острой кишечной инфекции у студентов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке зафиксированы после вечернего фуршета на конференции, который организовал вузовский комплекс "Биофуд", у учащихся и сотрудников пищеблока нашли РНК норовируса, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что 21 мая 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. В ведомстве уточнили РИА Новости, что все они госпитализированы. В ДВФУ агентству сообщили, что вуз проводит внеплановую проверку в столовых и кафе университета, а также среди всех арендаторов точек и поставщиков продуктов питания. "Среди участников конференции, проводимой 21 мая в ДВФУ "Международное предпринимательство и бизнес", зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции после вечернего фуршета, который был организован экспериментальным технологическим комплексом "Биофуд" Передовой инженерной школы ДВФУ", - сказал собеседник. По его словам, все заболевшие – студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Они госпитализированы и обследованы. Обследованы и сотрудники пищеблока, обеспечивающие кейтеринг. "У больных и сотрудников пищеблока обнаружена РНК норовируса. Сотрудники с положительными результатами отстранены от работы", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что взяты необходимые пробы, проведена дезинфекция.
https://ria.ru/20250526/vladivostok-2019031688.html
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происшествия, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал причину отравления студентов в Приморье

Роспотребнадзор: студенты ДВФУ массово отравились после фуршета в вузе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Случаи острой кишечной инфекции у студентов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке зафиксированы после вечернего фуршета на конференции, который организовал вузовский комплекс "Биофуд", у учащихся и сотрудников пищеблока нашли РНК норовируса, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что 21 мая 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. В ведомстве уточнили РИА Новости, что все они госпитализированы. В ДВФУ агентству сообщили, что вуз проводит внеплановую проверку в столовых и кафе университета, а также среди всех арендаторов точек и поставщиков продуктов питания.
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления
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"Среди участников конференции, проводимой 21 мая в ДВФУ "Международное предпринимательство и бизнес", зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции после вечернего фуршета, который был организован экспериментальным технологическим комплексом "Биофуд" Передовой инженерной школы ДВФУ", - сказал собеседник.
По его словам, все заболевшие – студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Они госпитализированы и обследованы. Обследованы и сотрудники пищеблока, обеспечивающие кейтеринг.
"У больных и сотрудников пищеблока обнаружена РНК норовируса. Сотрудники с положительными результатами отстранены от работы", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что взяты необходимые пробы, проведена дезинфекция.
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ПроисшествияДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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