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Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву

Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву - РИА Новости, 26.05.2025

Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву

Россия применит "другое" оружие, если Украине поставят дальнобойные ракеты, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:43:00+03:00

2025-05-26T16:43:00+03:00

2025-05-26T23:39:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Россия применит "другое" оружие, если Украине поставят дальнобойные ракеты, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Как отметил Водолацкий, если эта информация подтвердится практически, то России предстоит максимально обеспечить безопасность своей территории."Значит, мы будем применять уже другое оружие, для того чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов", — указал депутат, добавив, что такое оружие "у России, конечно, есть". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если европейские страны действительно приняли решение о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, то они абсолютно идут вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.В середине апреля Мерц допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. При этом чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же канцлер поделился мнением, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.

https://ria.ru/20250526/germanija-2019216850.html

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