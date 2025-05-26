https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019136251.html

В ГД прокомментировали решение ФРГ по поставкам дальнобойного оружия Киеву

В ГД прокомментировали решение ФРГ по поставкам дальнобойного оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025

В ГД прокомментировали решение ФРГ по поставкам дальнобойного оружия Киеву

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал безумием и безответственным шагом снятие западными странами ограничений по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:08:00+03:00

2025-05-26T16:08:00+03:00

2025-05-26T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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фридрих мерц

мария захарова

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал безумием и безответственным шагом снятие западными странами ограничений по поставкам дальнобойного оружия Киеву. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. По его словам, теперь необходимо обеспечить Украине дальнобойное оружие. "Запад повышает градус агрессии в отношении России, идя на столь безумные и безответственные шаги. Их оголтелая русофобская политика и неприкрытая военная агрессия, выражающаяся в системных поставках летального оружия и инструкторов на Украину, сыграет с ними же злую шутку", - сказал Шеремет. По его словам, снятием ограничений на применение поставляемого ВСУ дальнобойного оружия западные страны не только злоупотребляют терпением России, но и вынуждают ее расширять безопасную буферную зону у своих границ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/patriot-2019099549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, михаил шеремет, фридрих мерц, мария захарова, госдума рф, вооруженные силы украины, нато, в мире