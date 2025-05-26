https://ria.ru/20250526/oruzheyniki-2019052931.html
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России - РИА Новости, 26.05.2025
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России
ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:54:00+03:00
2025-05-26T09:54:00+03:00
2025-05-26T09:54:00+03:00
россия
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безопасность
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что за два месяца у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов были изъяты более 400 стволов и 136 килограммов взрывчатки. В начале видео показаны кадры задержания в многоквартирных и частных домах, кого-то ловят на улице. К кому-то оперативникам пришлось врываться через ворота особняка, а некоторых – повязать прямо на дороге. Также демонстрируется, как оперативники осматривают нелегальные арсеналы и изучают пистолеты, револьверы, автоматическое оружие, винтовки, холодное оружие и гранатомёт. "Очень хороший", - говорит один из них, вынимая из кобуры пистолет. Также показаны патроны, гранаты и взрывчатые вещества, найденные у задержанных. У некоторых из них были изъяты десятки пистолетов в специальных чемоданах. Кроме того, демонстрируются токарные и фрезерные станки, другое оборудование и оснастка, которые использовались для восстановления боевых свойств оружия. Помимо этого, один из задержанных раскапывает тайник на территории частного дома, где спрятан чемодан с магазинами для автоматов и гранатами.
https://ria.ru/20250512/fsb-2016506905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019050508_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7cf59c0a37abc30316d2d3c56ffae41.jpg
Кадры задержания нелегальных оружейников. Видео ФСБ России
Силовики накрыли в России в марте-апреле 62 подпольные оружейные мастерские, сообщила ФСБ. Всего у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов России было изъято свыше 400 стволов и более 136 кг взрывчатки.
2025-05-26T09:54
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PT3M25S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России
ФСБ опубликовала видео с рейдами по 62 нелегальным оружейным мастерским в России
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские.
Ранее ЦОС ФСБ
сообщил, что за два месяца у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов были изъяты более 400 стволов и 136 килограммов взрывчатки.
В начале видео показаны кадры задержания в многоквартирных и частных домах, кого-то ловят на улице. К кому-то оперативникам пришлось врываться через ворота особняка, а некоторых – повязать прямо на дороге.
Также демонстрируется, как оперативники осматривают нелегальные арсеналы и изучают пистолеты, револьверы, автоматическое оружие, винтовки, холодное оружие и гранатомёт.
"Очень хороший", - говорит один из них, вынимая из кобуры пистолет.
Также показаны патроны, гранаты и взрывчатые вещества, найденные у задержанных. У некоторых из них были изъяты десятки пистолетов в специальных чемоданах.
Кроме того, демонстрируются токарные и фрезерные станки, другое оборудование и оснастка, которые использовались для восстановления боевых свойств оружия.
Помимо этого, один из задержанных раскапывает тайник на территории частного дома, где спрятан чемодан с магазинами для автоматов и гранатами.