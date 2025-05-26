Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/oruzheyniki-2019052931.html
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России - РИА Новости, 26.05.2025
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России
ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:54:00+03:00
2025-05-26T09:54:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019050508_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_487635566f9a145d43613a27a568c7fd.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что за два месяца у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов были изъяты более 400 стволов и 136 килограммов взрывчатки. В начале видео показаны кадры задержания в многоквартирных и частных домах, кого-то ловят на улице. К кому-то оперативникам пришлось врываться через ворота особняка, а некоторых – повязать прямо на дороге. Также демонстрируется, как оперативники осматривают нелегальные арсеналы и изучают пистолеты, револьверы, автоматическое оружие, винтовки, холодное оружие и гранатомёт. "Очень хороший", - говорит один из них, вынимая из кобуры пистолет. Также показаны патроны, гранаты и взрывчатые вещества, найденные у задержанных. У некоторых из них были изъяты десятки пистолетов в специальных чемоданах. Кроме того, демонстрируются токарные и фрезерные станки, другое оборудование и оснастка, которые использовались для восстановления боевых свойств оружия. Помимо этого, один из задержанных раскапывает тайник на территории частного дома, где спрятан чемодан с магазинами для автоматов и гранатами.
https://ria.ru/20250512/fsb-2016506905.html
https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html
https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания нелегальных оружейников. Видео ФСБ России
Силовики накрыли в России в марте-апреле 62 подпольные оружейные мастерские, сообщила ФСБ. Всего у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов России было изъято свыше 400 стволов и более 136 кг взрывчатки.
2025-05-26T09:54
true
PT3M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019050508_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7cf59c0a37abc30316d2d3c56ffae41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились кадры задержания подпольных оружейников в России

ФСБ опубликовала видео с рейдами по 62 нелегальным оружейным мастерским в России

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что за два месяца у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов были изъяты более 400 стволов и 136 килограммов взрывчатки.
Крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ
12 мая, 15:36
В начале видео показаны кадры задержания в многоквартирных и частных домах, кого-то ловят на улице. К кому-то оперативникам пришлось врываться через ворота особняка, а некоторых – повязать прямо на дороге.
Также демонстрируется, как оперативники осматривают нелегальные арсеналы и изучают пистолеты, револьверы, автоматическое оружие, винтовки, холодное оружие и гранатомёт.
"Очень хороший", - говорит один из них, вынимая из кобуры пистолет.
Задержание причастных к организации транзита кокаина через Россию - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию
20 мая, 11:58
Также показаны патроны, гранаты и взрывчатые вещества, найденные у задержанных. У некоторых из них были изъяты десятки пистолетов в специальных чемоданах.
Кроме того, демонстрируются токарные и фрезерные станки, другое оборудование и оснастка, которые использовались для восстановления боевых свойств оружия.
Помимо этого, один из задержанных раскапывает тайник на территории частного дома, где спрятан чемодан с магазинами для автоматов и гранатами.
Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
15 мая, 09:30
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала