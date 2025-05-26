https://ria.ru/20250526/oruzheyniki-2019052931.html

Появились кадры задержания подпольных оружейников в России

Появились кадры задержания подпольных оружейников в России - РИА Новости, 26.05.2025

Появились кадры задержания подпольных оружейников в России

ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:54:00+03:00

2025-05-26T09:54:00+03:00

2025-05-26T09:54:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами рейдов, в ходе которых были накрыты 62 подпольные оружейные мастерские. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что за два месяца у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов были изъяты более 400 стволов и 136 килограммов взрывчатки. В начале видео показаны кадры задержания в многоквартирных и частных домах, кого-то ловят на улице. К кому-то оперативникам пришлось врываться через ворота особняка, а некоторых – повязать прямо на дороге. Также демонстрируется, как оперативники осматривают нелегальные арсеналы и изучают пистолеты, револьверы, автоматическое оружие, винтовки, холодное оружие и гранатомёт. "Очень хороший", - говорит один из них, вынимая из кобуры пистолет. Также показаны патроны, гранаты и взрывчатые вещества, найденные у задержанных. У некоторых из них были изъяты десятки пистолетов в специальных чемоданах. Кроме того, демонстрируются токарные и фрезерные станки, другое оборудование и оснастка, которые использовались для восстановления боевых свойств оружия. Помимо этого, один из задержанных раскапывает тайник на территории частного дома, где спрятан чемодан с магазинами для автоматов и гранатами.

https://ria.ru/20250512/fsb-2016506905.html

https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html

https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания нелегальных оружейников. Видео ФСБ России Силовики накрыли в России в марте-апреле 62 подпольные оружейные мастерские, сообщила ФСБ. Всего у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов России было изъято свыше 400 стволов и более 136 кг взрывчатки. 2025-05-26T09:54 true PT3M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность