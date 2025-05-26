https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019026739.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T00:54:00+03:00
2025-05-26T00:54:00+03:00
2025-05-26T00:54:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019025804.html
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты