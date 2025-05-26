https://ria.ru/20250526/obekty-2019060170.html

Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток

Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток - РИА Новости, 26.05.2025

Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток нанесла удары более чем по 200 объектам палестинских радикалов в секторе Газа, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:46:00+03:00

2025-05-26T10:46:00+03:00

2025-05-26T10:46:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток нанесла удары более чем по 200 объектам палестинских радикалов в секторе Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "За последние 48 часов ВВС ЦАХАЛ нанесли удары более чем по 200 целям в секторе Газа, включая террористов, склады оружия, снайперские позиции и ракетные установки, шахты, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на юге сектора израильские войска на атаковали склады оружия палестинского движения ХАМАС и ряд боевиков движения. На севере Газы, согласно сообщению, силы ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где действовал боец элитного подразделения "Нухба" движения ХАМАС и ликвидировали радикала. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250525/embargo-2019005894.html

https://ria.ru/20250526/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году