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Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток
Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток - РИА Новости, 26.05.2025
Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток нанесла удары более чем по 200 объектам палестинских радикалов в секторе Газа, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:46:00+03:00
2025-05-26T10:46:00+03:00
2025-05-26T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за двое суток нанесла удары более чем по 200 объектам палестинских радикалов в секторе Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "За последние 48 часов ВВС ЦАХАЛ нанесли удары более чем по 200 целям в секторе Газа, включая террористов, склады оружия, снайперские позиции и ракетные установки, шахты, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на юге сектора израильские войска на атаковали склады оружия палестинского движения ХАМАС и ряд боевиков движения. На севере Газы, согласно сообщению, силы ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где действовал боец элитного подразделения "Нухба" движения ХАМАС и ликвидировали радикала. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250525/embargo-2019005894.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа за двое суток
ЦАХАЛ ударила по 200 объектам палестинских радикалов в Газе за 48 часов