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НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.05.2025
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев
Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:20:00+03:00
2025-05-26T15:20:00+03:00
2025-05-26T15:20:00+03:00
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. На основании законодательных "новелл" эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", добавил помощник главы государства. "Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнул Патрушев.
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россия, эстония, усть-луга, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Эстония, Усть-Луга, Николай Патрушев, НАТО, В мире
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев
Патрушев: законы Эстонии могут усилить военное присутствие НАТО на Балтике