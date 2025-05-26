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НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.05.2025
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15:20 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/nato-2019120784.html
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.05.2025
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев
Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:20:00+03:00
2025-05-26T15:20:00+03:00
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. На основании законодательных "новелл" эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", добавил помощник главы государства. "Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнул Патрушев.
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россия, эстония, усть-луга, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Эстония, Усть-Луга, Николай Патрушев, НАТО, В мире
НАТО может усилить свое присутствие на Балтике, заявил Патрушев

Патрушев: законы Эстонии могут усилить военное присутствие НАТО на Балтике

© РИА Новости / Сергей ГунеевНиколай Патрушев. Архив
Николай Патрушев. Архив - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Николай Патрушев. Архив. Архивное фото
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. На основании законодательных "новелл" эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", добавил помощник главы государства.
"Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнул Патрушев.
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РоссияЭстонияУсть-ЛугаНиколай ПатрушевНАТОВ мире
 
 
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