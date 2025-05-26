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Экс-главу района в Дагестане арестовали по подозрению в раздаче земли - РИА Новости, 26.05.2025
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20:35 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/mvd-2019211857.html
Экс-главу района в Дагестане арестовали по подозрению в раздаче земли
Экс-главу района в Дагестане арестовали по подозрению в раздаче земли - РИА Новости, 26.05.2025
Экс-главу района в Дагестане арестовали по подозрению в раздаче земли
Бывший глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:35:00+03:00
2025-05-26T20:35:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Бывший глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении главы администрации муниципального района "Кайтагский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Суд… постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть по 21 июля", – говорится в сообщении. Как уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева, речь идет об Алиме Темирбулатове. По версии следствия, примерно в мае 2021 года чиновник создал организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники администрации района, для передачи прав собственности на муниципальные земельные участки в селе Маджалис в пользу третьих лиц, в том числе своих родственников и знакомых для личного обогащения. До декабря того же года сообщники незаконно предоставили и затем оформили в собственность пять земельных участков общей площадью 4 тысячи квадратных метров на сумму более 2 миллионов 690 тысяч рублей. В феврале глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу главы Кайтагского района, основной причиной стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. В марте руководитель республики объявил Темирбулатову выговор. В мае суд удовлетворил административный иск Меликова о досрочном прекращении полномочий Темирбулатова в связи с утратой доверия.
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происшествия, жилье, махачкала, россия, сергей меликов
Происшествия, Жилье, Махачкала, Россия, Сергей Меликов
Экс-главу района в Дагестане арестовали по подозрению в раздаче земли

Экс-глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в раздаче земли

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Бывший глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении главы администрации муниципального района "Кайтагский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Суд… постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть по 21 июля", – говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева, речь идет об Алиме Темирбулатове.
По версии следствия, примерно в мае 2021 года чиновник создал организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники администрации района, для передачи прав собственности на муниципальные земельные участки в селе Маджалис в пользу третьих лиц, в том числе своих родственников и знакомых для личного обогащения. До декабря того же года сообщники незаконно предоставили и затем оформили в собственность пять земельных участков общей площадью 4 тысячи квадратных метров на сумму более 2 миллионов 690 тысяч рублей.
В феврале глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу главы Кайтагского района, основной причиной стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. В марте руководитель республики объявил Темирбулатову выговор. В мае суд удовлетворил административный иск Меликова о досрочном прекращении полномочий Темирбулатова в связи с утратой доверия.
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