Экс-главу района в Дагестане арестовали по подозрению в раздаче земли
Экс-глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в раздаче земли
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Бывший глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении главы администрации муниципального района "Кайтагский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Суд… постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть по 21 июля", – говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева, речь идет об Алиме Темирбулатове.
По версии следствия, примерно в мае 2021 года чиновник создал организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники администрации района, для передачи прав собственности на муниципальные земельные участки в селе Маджалис в пользу третьих лиц, в том числе своих родственников и знакомых для личного обогащения. До декабря того же года сообщники незаконно предоставили и затем оформили в собственность пять земельных участков общей площадью 4 тысячи квадратных метров на сумму более 2 миллионов 690 тысяч рублей.
В феврале глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу главы Кайтагского района, основной причиной стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. В марте руководитель республики объявил Темирбулатову выговор. В мае суд удовлетворил административный иск Меликова о досрочном прекращении полномочий Темирбулатова в связи с утратой доверия.
В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ
7 февраля, 15:57