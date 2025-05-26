https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html

В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом

В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом - РИА Новости, 26.05.2025

В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом

Молодой человек с ножом пытался пройти в детский сад в Казани, он был задержан родителями и передан полицейским, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:43:00+03:00

2025-05-26T12:43:00+03:00

2025-05-26T12:43:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

казань

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался пройти в детский сад в Казани, он был задержан родителями и передан полицейским, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "В отдел полиции "Гагаринский" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается пройти на территорию детского сада, в руках у него нож", - говорится в сообщении. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. На момент их прибытия молодой человек был задержан находившимися поблизости родителями. Никто не пострадал. "Злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - уточнили в МВД.

https://ria.ru/20250525/ural-2018965915.html

https://ria.ru/20250525/lenoblast-2018953498.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), казань, происшествия