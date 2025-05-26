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В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом - РИА Новости, 26.05.2025
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12:43 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html
В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом
В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом - РИА Новости, 26.05.2025
В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом
Молодой человек с ножом пытался пройти в детский сад в Казани, он был задержан родителями и передан полицейским, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T12:43:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался пройти в детский сад в Казани, он был задержан родителями и передан полицейским, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "В отдел полиции "Гагаринский" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается пройти на территорию детского сада, в руках у него нож", - говорится в сообщении. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. На момент их прибытия молодой человек был задержан находившимися поблизости родителями. Никто не пострадал. "Злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - уточнили в МВД.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), казань, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Казань, Происшествия
В Казани мужчина пытался пройти в детский сад с ножом

Молодой человек с ножом пытался пройти в детсад в Казани, его задержали родители

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался пройти в детский сад в Казани, он был задержан родителями и передан полицейским, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
"В отдел полиции "Гагаринский" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается пройти на территорию детского сада, в руках у него нож", - говорится в сообщении.
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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. На момент их прибытия молодой человек был задержан находившимися поблизости родителями. Никто не пострадал.
"Злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - уточнили в МВД.
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