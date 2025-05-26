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Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы - РИА Новости, 26.05.2025
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Музейные маршруты России
 
14:55 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/muzeymuzyki-2019111973.html
Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы
Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы - РИА Новости, 26.05.2025
Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы
Музей музыки представит выставку "Чайковский. Счастье быть артистом" в Русских домах европейских столиц: в Риме, Париже, Люксембурге, Брюсселе, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:55:00+03:00
2025-05-26T14:55:00+03:00
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рим
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Музей музыки представит выставку "Чайковский. Счастье быть артистом" в Русских домах европейских столиц: в Риме, Париже, Люксембурге, Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.&quot;Выставка расскажет о композиторе в аспекте, который он сам для себя считал особенно значимым, - служение стране и обществу своим талантом&quot;, - рассказал гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на полях фестиваля &quot;Интермузей&quot;.Выставка охватывает примерно 30-летний период жизни Петра Чайковского, от первых шагов на пути профессионального обучения музыке до последнего концерта, в программе которого впервые прозвучала его Шестая симфония ("Патетическая"). Десять разделов выставки отражают основные вехи жизненного пути музыканта и приоритетные направления его творчества на каждом этапе. Посетители познакомятся и с известными эпизодами, связанными с созданием опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", Первого фортепианного концерта, цикла "Времена года" и с теми, которые традиционно остаются на втором плане.Впервые крупным планом будут показаны подготовка и проведение первого авторского концерта Чайковского в Москве в марте 1871 года, ставшего важным событием творческой биографии композитора. Экспонатный ряд составляют материалы из фондов Музея музыки - авторские рукописи произведений Чайковского, его письма, экземпляры прижизненных изданий сочинений, фотографии героя выставки и людей, сыгравших в его жизни важную роль, документы, программы концертов.С помощью QR-кодов можно будет прослушать фондовые записи известных произведений композитора.Открытия выставок будут сопровождаться музыкальными концертами, а также лекциями о жизни и творчестве Чайковского.В мероприятиях примут участие сотрудники посольств, деятели культуры, представители общественности и образовательных кругов, соотечественники. Выставка будет открыта 30 мая в Риме, 2 июня – в Париже, 4 июня – в Люксембурге, а 6 июня – в Брюсселе.Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходил с 21 по 24 мая.
https://ria.ru/20250522/vystavkaplisetskoy-2018478133.html
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петр чайковский, михаил брызгалов, рим, париж, культура, музеи
Музейные маршруты России, Петр Чайковский, Михаил Брызгалов, Рим, Париж, Культура, Музеи
Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы

Брызгалов: выставки о Чайковском пройдут в Риме, Париже, Люксембурге и Брюсселе

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"Михаил Брызгалов принимает участие в сессии "Как звучит музей?" на фестивале "Интермузей"
Михаил Брызгалов принимает участие в сессии Как звучит музей? на фестивале Интермузей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Интермузей"
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Музей музыки представит выставку "Чайковский. Счастье быть артистом" в Русских домах европейских столиц: в Риме, Париже, Люксембурге, Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«

"Выставка расскажет о композиторе в аспекте, который он сам для себя считал особенно значимым, - служение стране и обществу своим талантом", - рассказал гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на полях фестиваля "Интермузей".

Выставка охватывает примерно 30-летний период жизни Петра Чайковского, от первых шагов на пути профессионального обучения музыке до последнего концерта, в программе которого впервые прозвучала его Шестая симфония ("Патетическая"). Десять разделов выставки отражают основные вехи жизненного пути музыканта и приоритетные направления его творчества на каждом этапе. Посетители познакомятся и с известными эпизодами, связанными с созданием опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", Первого фортепианного концерта, цикла "Времена года" и с теми, которые традиционно остаются на втором плане.
Впервые крупным планом будут показаны подготовка и проведение первого авторского концерта Чайковского в Москве в марте 1871 года, ставшего важным событием творческой биографии композитора. Экспонатный ряд составляют материалы из фондов Музея музыки - авторские рукописи произведений Чайковского, его письма, экземпляры прижизненных изданий сочинений, фотографии героя выставки и людей, сыгравших в его жизни важную роль, документы, программы концертов.
С помощью QR-кодов можно будет прослушать фондовые записи известных произведений композитора.
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Открытия выставок будут сопровождаться музыкальными концертами, а также лекциями о жизни и творчестве Чайковского.
В мероприятиях примут участие сотрудники посольств, деятели культуры, представители общественности и образовательных кругов, соотечественники. Выставка будет открыта 30 мая в Риме, 2 июня – в Париже, 4 июня – в Люксембурге, а 6 июня – в Брюсселе.
Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходил с 21 по 24 мая.
 
Музейные маршруты РоссииПетр ЧайковскийМихаил БрызгаловРимПарижКультураМузеи
 
 
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