https://ria.ru/20250526/muzeymuzyki-2019111973.html

Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы

Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы - РИА Новости, 26.05.2025

Музей музыки откроет выставки о Чайковском в четырех городах Европы

Музей музыки представит выставку "Чайковский. Счастье быть артистом" в Русских домах европейских столиц: в Риме, Париже, Люксембурге, Брюсселе, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:55:00+03:00

2025-05-26T14:55:00+03:00

2025-05-26T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Музей музыки представит выставку "Чайковский. Счастье быть артистом" в Русских домах европейских столиц: в Риме, Париже, Люксембурге, Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Выставка расскажет о композиторе в аспекте, который он сам для себя считал особенно значимым, - служение стране и обществу своим талантом", - рассказал гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на полях фестиваля "Интермузей".Выставка охватывает примерно 30-летний период жизни Петра Чайковского, от первых шагов на пути профессионального обучения музыке до последнего концерта, в программе которого впервые прозвучала его Шестая симфония ("Патетическая"). Десять разделов выставки отражают основные вехи жизненного пути музыканта и приоритетные направления его творчества на каждом этапе. Посетители познакомятся и с известными эпизодами, связанными с созданием опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", Первого фортепианного концерта, цикла "Времена года" и с теми, которые традиционно остаются на втором плане.Впервые крупным планом будут показаны подготовка и проведение первого авторского концерта Чайковского в Москве в марте 1871 года, ставшего важным событием творческой биографии композитора. Экспонатный ряд составляют материалы из фондов Музея музыки - авторские рукописи произведений Чайковского, его письма, экземпляры прижизненных изданий сочинений, фотографии героя выставки и людей, сыгравших в его жизни важную роль, документы, программы концертов.С помощью QR-кодов можно будет прослушать фондовые записи известных произведений композитора.Открытия выставок будут сопровождаться музыкальными концертами, а также лекциями о жизни и творчестве Чайковского.В мероприятиях примут участие сотрудники посольств, деятели культуры, представители общественности и образовательных кругов, соотечественники. Выставка будет открыта 30 мая в Риме, 2 июня – в Париже, 4 июня – в Люксембурге, а 6 июня – в Брюсселе.Международный музейный фестиваль "Интермузей" проходил с 21 по 24 мая.

https://ria.ru/20250522/vystavkaplisetskoy-2018478133.html

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петр чайковский, михаил брызгалов, рим, париж, культура, музеи