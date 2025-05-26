https://ria.ru/20250526/moskva-2019165581.html
Выручка станкоинструментальных предприятий Москвы выросла на 48,1%
Выручка станкоинструментальных предприятий Москвы выросла на 48,1% - РИА Новости, 26.05.2025
Выручка станкоинструментальных предприятий Москвы выросла на 48,1%
Объем выручки производств станкоинструментальной отрасли Москвы увеличился на 48,1% за последние пять лет, сообщил министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:50:00+03:00
2025-05-26T17:50:00+03:00
2025-05-26T17:50:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Объем выручки производств станкоинструментальной отрасли Москвы увеличился на 48,1% за последние пять лет, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Внедряя инновационные подходы к промышленному развитию, Москва создает высокий задел для масштабирования лучших практик в регионы страны. В основе индустриальной политики столицы – комбинаторика различных мер поддержки предприятий для развития действующих и формирования новых лидеров отраслей индустрии", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он подчеркнул, что машиностроительный комплекс города динамично развивается. Так, за пять лет экспорт станкоинструментальной отрасли вырос на 2%.В пресс-службе отмечают, что столица уменьшает технологическую зависимость, прорабатывает конкурентоспособную производственную экосистему и развивает меры господдержки. Большую роль играет особая экономическая зона "Технополис Москва". На ее базе создается флагманский проект – центр компетенций станкоинструментальной промышленности "СТАНКИН". В него войдут современные центры испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с числовым программным управлением, а также конструкторское бюро, опытное производство, инженерный корпус и экспертно-аналитический центр.Машиностроительный комплекс Москвы традиционно выступает одним из драйверов развития отечественной промышленности. Он обеспечивает рынок средствами производства и другой значимой продукцией. В машиностроительной сфере в Москве работают 260 предприятий, в их штате – более 11,7 тысячи человек. Компании выпускают станки, насосы и другие востребованные изделия, регулярно наращивая объемы производства.В январе-марте 2025 года московские заводы при поддержке города повысили производство машин и оборудования на 14,3%. Они поставили продукции более чем на 47,12 миллиарда рублей. В частности, выпуск металлообрабатывающих станков вырос на 13,4%.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Технологии
Выручка станкоинструментальных предприятий Москвы выросла на 48,1%
Станкоинструментальные предприятия Москвы увеличили выручку на 48,1% за пять лет
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Объем выручки производств станкоинструментальной отрасли Москвы увеличился на 48,1% за последние пять лет, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
"Внедряя инновационные подходы к промышленному развитию, Москва создает высокий задел для масштабирования лучших практик в регионы страны. В основе индустриальной политики столицы – комбинаторика различных мер поддержки предприятий для развития действующих и формирования новых лидеров отраслей индустрии", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Он подчеркнул, что машиностроительный комплекс города динамично развивается. Так, за пять лет экспорт станкоинструментальной отрасли вырос на 2%.
В пресс-службе отмечают, что столица уменьшает технологическую зависимость, прорабатывает конкурентоспособную производственную экосистему и развивает меры господдержки. Большую роль играет особая экономическая зона "Технополис Москва". На ее базе создается флагманский проект – центр компетенций станкоинструментальной промышленности "СТАНКИН". В него войдут современные центры испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с числовым программным управлением, а также конструкторское бюро, опытное производство, инженерный корпус и экспертно-аналитический центр.
Машиностроительный комплекс Москвы традиционно выступает одним из драйверов развития отечественной промышленности. Он обеспечивает рынок средствами производства и другой значимой продукцией. В машиностроительной сфере в Москве работают 260 предприятий, в их штате – более 11,7 тысячи человек. Компании выпускают станки, насосы и другие востребованные изделия, регулярно наращивая объемы производства.
В январе-марте 2025 года московские заводы при поддержке города повысили производство машин и оборудования на 14,3%. Они поставили продукции более чем на 47,12 миллиарда рублей. В частности, выпуск металлообрабатывающих станков вырос на 13,4%.