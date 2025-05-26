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Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 26.05.2025
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15:57 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/moskva-2019133549.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 26.05.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:57:00+03:00
2025-05-26T15:57:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей призвали не укрываться под деревьями на фоне ветра в понедельник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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