https://ria.ru/20250526/moskva-2019133549.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 26.05.2025

Москвичей предупредили о сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:57:00+03:00

2025-05-26T15:57:00+03:00

2025-05-26T15:57:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html

москва

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2025

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