https://ria.ru/20250526/moskva-2019133549.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 26.05.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:57:00+03:00
2025-05-26T15:57:00+03:00
2025-05-26T15:57:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741428547_0:233:3228:2048_1920x0_80_0_0_2fb241e9a80d2cd853adac13f9339e35.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра вечером в понедельник. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 21.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741428547_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_32c450af03cc55b9f5312c018eee7004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей призвали не укрываться под деревьями на фоне ветра в понедельник