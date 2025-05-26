https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html
Эксперт рассказала о мошенниках, звонящих под видом финансовой разведки
Эксперт рассказала о мошенниках, звонящих под видом финансовой разведки - РИА Новости, 26.05.2025
Эксперт рассказала о мошенниках, звонящих под видом финансовой разведки
Мошенники могут звонить жертвам, представляться сотрудниками финансовой разведки и просить передать им все средства для хранения на отдельном счете, рассказала... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T02:17:00+03:00
2025-05-26T02:17:00+03:00
2025-05-26T02:17:00+03:00
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мошенники могут звонить жертвам, представляться сотрудниками финансовой разведки и просить передать им все средства для хранения на отдельном счете, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Жертвам звонят мошенники и представляются сотрудниками в том числе финансовой разведки", - сказала эксперт. В разговоре аферисты обещают гражданам помочь сохранить им средства, для этого просят снять все деньги и передать якобы сотруднику ведомства. "Финансовая разведка не работает с физическими лицами. Отдельного или безопасного счета не существует. Безусловно, ни при каких условиях сотрудники этого ведомства не будут встречаться с гражданами нашей страны и принимать деньги на хранение", - отметила Храпунова.
https://ria.ru/20250520/moshennichestvo-2017968995.html
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технологии, алла храпунова
Технологии, Алла Храпунова
Эксперт рассказала о мошенниках, звонящих под видом финансовой разведки
Храпунова: мошенники начали представляться сотрудниками финансовой разведки