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Российский посол высказался об отношении к памятникам в Молдавии - РИА Новости, 26.05.2025
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08:53 26.05.2025 (обновлено: 08:56 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019046477.html
Российский посол высказался об отношении к памятникам в Молдавии
Российский посол высказался об отношении к памятникам в Молдавии - РИА Новости, 26.05.2025
Российский посол высказался об отношении к памятникам в Молдавии
Россия надеется, что власти Молдавии не пойдут по варварскому пути борьбы с памятниками, как страны Прибалтики и Украина, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:53:00+03:00
2025-05-26T08:56:00+03:00
в мире
молдавия
россия
прибалтика
олег озеров
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Россия надеется, что власти Молдавии не пойдут по варварскому пути борьбы с памятниками, как страны Прибалтики и Украина, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Ранее глава национального комитета "Победа" в Молдавии Алексей Петрович заявил, что молдавские власти последние несколько лет готовятся к уничтожению памятников Великой Отечественной войны в Молдавии, не включая их в реестр охраняемых. Правда, пока этот реестр не утвержден. "Мы все-таки искренне надеемся, что молдавские власти не пойдут по варварскому пути борьбы с памятниками, по которому пошли страны Прибалтики, Украина, когда сносятся не просто памятники, а могильные плиты, когда проводится варварское вскрытие могил красноармейцев. Здесь уже вопрос о нравственности, об отношении к памяти своих же предков. Это же ваши предки, в том числе и тех, кто находится у власти. Ваши прадеды и деды сражались против немецко-фашистских завоевателей. Это ваши могилы, и вам их защищать. Если вы их не защищаете, это вопрос не к России, а к вашему нравственному облику и к тому, как вы видите прошлое", - сказал Озеров. Российский посол подчеркнул, что Россия твердо выступает за то, чтобы, прежде всего, воинские захоронения, захоронения тех людей, которые погибли, защищая свободу и независимость Молдавии и тогда Советского Союза, были защищены всеми законами. "Но здесь, как всегда, не один слой, а их несколько. Нужно, чтобы эти охраняемые памятники действительно охранялись, восстанавливались и соблюдались те нормы законодательства, которые вводятся, потому что можно любые списки составить и в любые реестры внести, а потом это игнорировать", - пояснил он. По словам Озерова, в России память людей, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, священна. "Она священна не только для нас, но и для подавляющего большинства жителей Молдавии, которые 9 мая массово вышли, чтобы отпраздновать этот день и чтобы встать в ряды "Бессмертного полка". И я горжусь тем, что был среди этих людей", - признался посол. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html
https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991251759.html
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в мире, молдавия, россия, прибалтика, олег озеров, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Россия, Прибалтика, Олег Озеров, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский посол высказался об отношении к памятникам в Молдавии

Посол Озеров: РФ надеется, что Молдавия не пойдет по пути борьбы с памятниками

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПосол России в Молдавии Олег Озеров
Посол России в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Посол России в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Россия надеется, что власти Молдавии не пойдут по варварскому пути борьбы с памятниками, как страны Прибалтики и Украина, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Ранее глава национального комитета "Победа" в Молдавии Алексей Петрович заявил, что молдавские власти последние несколько лет готовятся к уничтожению памятников Великой Отечественной войны в Молдавии, не включая их в реестр охраняемых. Правда, пока этот реестр не утвержден.
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"Мы все-таки искренне надеемся, что молдавские власти не пойдут по варварскому пути борьбы с памятниками, по которому пошли страны Прибалтики, Украина, когда сносятся не просто памятники, а могильные плиты, когда проводится варварское вскрытие могил красноармейцев. Здесь уже вопрос о нравственности, об отношении к памяти своих же предков. Это же ваши предки, в том числе и тех, кто находится у власти. Ваши прадеды и деды сражались против немецко-фашистских завоевателей. Это ваши могилы, и вам их защищать. Если вы их не защищаете, это вопрос не к России, а к вашему нравственному облику и к тому, как вы видите прошлое", - сказал Озеров.
Российский посол подчеркнул, что Россия твердо выступает за то, чтобы, прежде всего, воинские захоронения, захоронения тех людей, которые погибли, защищая свободу и независимость Молдавии и тогда Советского Союза, были защищены всеми законами. "Но здесь, как всегда, не один слой, а их несколько. Нужно, чтобы эти охраняемые памятники действительно охранялись, восстанавливались и соблюдались те нормы законодательства, которые вводятся, потому что можно любые списки составить и в любые реестры внести, а потом это игнорировать", - пояснил он.
По словам Озерова, в России память людей, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, священна. "Она священна не только для нас, но и для подавляющего большинства жителей Молдавии, которые 9 мая массово вышли, чтобы отпраздновать этот день и чтобы встать в ряды "Бессмертного полка". И я горжусь тем, что был среди этих людей", - признался посол.
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За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Мероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Молдавии много неравнодушных к героям Великой Отечественной, заявил посол
24 августа 2024, 11:32
 
В миреМолдавияРоссияПрибалтикаОлег ОзеровМайя Санду80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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