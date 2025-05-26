https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html

Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация

Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация - РИА Новости, 26.05.2025

Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация

Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:52:00+03:00

2025-05-26T10:52:00+03:00

2025-05-26T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по "отлову" граждан для мобилизации, в том числе "хватают" и больных гепатитом. "Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдёшь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и всё", - сказал Суббота в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Субботу поймали, когда он шёл в магазин. Двое военнослужащих и полицейские, подъехавшие к нему на автобусе, отвезли его на медкомиссию, которая прошла за полчаса, а затем - в военкомат. "Тем же вечером отправили в учебку... Дорогие сослуживцы, если будет такая возможность, постарайтесь сдаться в плен. Со мной никто ничего не сделал", - добавил Суббота.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html

https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)