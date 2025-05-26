https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация - РИА Новости, 26.05.2025
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация
Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:52:00+03:00
2025-05-26T10:52:00+03:00
2025-05-26T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по "отлову" граждан для мобилизации, в том числе "хватают" и больных гепатитом. "Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдёшь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и всё", - сказал Суббота в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Субботу поймали, когда он шёл в магазин. Двое военнослужащих и полицейские, подъехавшие к нему на автобусе, отвезли его на медкомиссию, которая прошла за полчаса, а затем - в военкомат. "Тем же вечером отправили в учебку... Дорогие сослуживцы, если будет такая возможность, постарайтесь сдаться в плен. Со мной никто ничего не сделал", - добавил Суббота.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html
https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74f46d1e1c9e723ff3a59b7449d73cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация
Украинские военкоматы забирают больных гепатитом, чтобы выполнить план по отлову