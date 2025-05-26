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Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 26.05.2025 (обновлено: 10:54 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация - РИА Новости, 26.05.2025
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация
Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:52:00+03:00
2025-05-26T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по "отлову" граждан для мобилизации, в том числе "хватают" и больных гепатитом. "Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдёшь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и всё", - сказал Суббота в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Субботу поймали, когда он шёл в магазин. Двое военнослужащих и полицейские, подъехавшие к нему на автобусе, отвезли его на медкомиссию, которая прошла за полчаса, а затем - в военкомат. "Тем же вечером отправили в учебку... Дорогие сослуживцы, если будет такая возможность, постарайтесь сдаться в плен. Со мной никто ничего не сделал", - добавил Суббота.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный боевик ВСУ рассказал, как на Украине проходит мобилизация

Украинские военкоматы забирают больных гепатитом, чтобы выполнить план по отлову

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий ВСУ Виталий Суббота рассказал, что сотрудники украинских военкоматов не считаются ни с чем, чтобы выполнить дневной план по "отлову" граждан для мобилизации, в том числе "хватают" и больных гепатитом.
"Уроды всех подряд хватают. Там были и с гепатитом. Им нужно поймать, сделать план за день. Если не сделаешь план, то пойдёшь сам. Вот они и гребут в последнее время всех подряд. Скашивают, и всё", - сказал Суббота в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Субботу поймали, когда он шёл в магазин. Двое военнослужащих и полицейские, подъехавшие к нему на автобусе, отвезли его на медкомиссию, которая прошла за полчаса, а затем - в военкомат.
"Тем же вечером отправили в учебку... Дорогие сослуживцы, если будет такая возможность, постарайтесь сдаться в плен. Со мной никто ничего не сделал", - добавил Суббота.
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