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Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху - РИА Новости, 26.05.2025
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00:40 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ministr-2019026283.html
Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху
Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху - РИА Новости, 26.05.2025
Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в воскресенье встретилась в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразила от лица Соединенных... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T00:40:00+03:00
2025-05-26T00:40:00+03:00
в мире
сша
израиль
иерусалим
биньямин нетаньяху
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в воскресенье встретилась в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразила от лица Соединенных Штатов поддержку еврейскому государству, в том числе в продолжающейся войне в секторе Газа, сообщила канцелярия Нетаньяху. "Нетаньяху встретился сегодня в своем офисе в Иерусалиме с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Во время встречи министр внутренней безопасности выразила безоговорочную поддержку премьер-министру и государству Израиль. Министр внутренней безопасности выразила большую признательность премьер-министру за политику строительства забора на египетской границе и ведения войны", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба министерства внутренней безопасности США сообщила, что Ноэм направляется в воскресенье в Израиль. Визит обусловлен недавним терактом в Вашингтоне, в результате которого были убиты два сотрудника израильского посольства в США. В понедельник Ноэм проведет встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, а также примет участие в мемориальной церемонии в честь погибших сотрудников израильского посольства. Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказались молодая пара, которая покидала мероприятие в музее в момент, когда нападавший открыл огонь. Предполагаемый стрелок, 30-летний Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма". Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.
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в мире, сша, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выразила поддержку Нетаньяху

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в воскресенье встретилась в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразила от лица Соединенных Штатов поддержку еврейскому государству, в том числе в продолжающейся войне в секторе Газа, сообщила канцелярия Нетаньяху.
"Нетаньяху встретился сегодня в своем офисе в Иерусалиме с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Во время встречи министр внутренней безопасности выразила безоговорочную поддержку премьер-министру и государству Израиль. Министр внутренней безопасности выразила большую признательность премьер-министру за политику строительства забора на египетской границе и ведения войны", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба министерства внутренней безопасности США сообщила, что Ноэм направляется в воскресенье в Израиль. Визит обусловлен недавним терактом в Вашингтоне, в результате которого были убиты два сотрудника израильского посольства в США.
В понедельник Ноэм проведет встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, а также примет участие в мемориальной церемонии в честь погибших сотрудников израильского посольства.
Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказались молодая пара, которая покидала мероприятие в музее в момент, когда нападавший открыл огонь. Предполагаемый стрелок, 30-летний Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма". Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.
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В миреСШАИзраильИерусалимБиньямин НетаньяхуООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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