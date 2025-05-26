https://ria.ru/20250526/ministr-2019026283.html

Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху

Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху - РИА Новости, 26.05.2025

Министр внутренней безопасности США выразила поддержку Нетаньяху

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в воскресенье встретилась в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразила от лица Соединенных... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:40:00+03:00

2025-05-26T00:40:00+03:00

2025-05-26T00:40:00+03:00

в мире

сша

израиль

иерусалим

биньямин нетаньяху

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_75ecb2071828cb24b1a4e80ec14efdb7.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в воскресенье встретилась в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выразила от лица Соединенных Штатов поддержку еврейскому государству, в том числе в продолжающейся войне в секторе Газа, сообщила канцелярия Нетаньяху. "Нетаньяху встретился сегодня в своем офисе в Иерусалиме с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Во время встречи министр внутренней безопасности выразила безоговорочную поддержку премьер-министру и государству Израиль. Министр внутренней безопасности выразила большую признательность премьер-министру за политику строительства забора на египетской границе и ведения войны", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба министерства внутренней безопасности США сообщила, что Ноэм направляется в воскресенье в Израиль. Визит обусловлен недавним терактом в Вашингтоне, в результате которого были убиты два сотрудника израильского посольства в США. В понедельник Ноэм проведет встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, а также примет участие в мемориальной церемонии в честь погибших сотрудников израильского посольства. Вечером 21 мая два сотрудника израильского посольства в США были застрелены у еврейского музея в Вашингтоне. Погибшими оказались молодая пара, которая покидала мероприятие в музее в момент, когда нападавший открыл огонь. Предполагаемый стрелок, 30-летний Элиас Родригес, в момент задержания выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма". Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипломатических миссиях страны по всему миру и для государственных служащих.

https://ria.ru/20250522/ssha-2018392582.html

сша

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году