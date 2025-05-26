https://ria.ru/20250526/metalloobrabotka-2019155483.html

Выставка "Металлообработка-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

Выставка "Металлообработка-2025" открылась в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 26.05.2025

Выставка "Металлообработка-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 25-я юбилейная международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:08:00+03:00

2025-05-26T17:08:00+03:00

2025-05-26T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 25-я юбилейная международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2025", передает корреспондент РИА Новости. На выставке, которая продлится до 29 мая, встретятся поставщики станочного оборудования, разработчики цифровых решений и производственные компании, чтобы продемонстрировать новейшие технологии и заключить долгосрочные контракты. Посетители "Металлообработки-2025" увидят оборудование в действии – от тяжелых металлорежущих станков до роботизированных комплексов и систем искусственного интеллекта, управляющих производством. В этом году в "Металлообработке" участвуют более 1,2 тысячи компаний из семи стран, более 800 из них – российские. На выставке также будет представлена коллективная экспозиция российских предприятий при поддержке Минпромторга России, коллективные стенды Владимирской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Самарской, Тверской, Томской и Ярославской областей, Красноярского края, Республики Татарстан и Республики Марий Эл. Предприятия представят свои разработки и производственные возможности. Большое внимание будет уделено науке и образованию. Свои стенды представят российские университеты – МГТУ "СТАНКИН", МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГМТУ, СПбПУ, НИТУ "МИСИС", МИРЭА, МЭИ и других. "Для нас большая честь открывать юбилейную 25-ю Международную выставку "Металообработка-2025" таким мощным, содержательным событием, как пленарное заседание, посвященное задачам национального проекта "Средства производства и автоматизации". Это говорит о главном: наш выставочный проект является платформой, напрямую связанной с приоритетами промышленной политики страны. Сегодня "Металлообработка" — крупнейшая в стране площадка, где встречаются производители оборудования, поставщики технологий, представители науки, бизнеса и государственной власти. В этом году выставка охватывает всю территорию "Экспоцентра". Свыше 41 тысячи квадратных метров нетто, в ней участвует более 1,2 тысячи промышленных предприятий из России, Белоруссии, Индии, Италии, Китая, Турции и Кореи, — сказал генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Он подчеркнул, что коллективные стенды регионов России и национальные экспозиции Белоруссии и Китая подтверждают важность промышленной кооперации и развития станкостроения. Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает участие образовательных и научных организаций. Фатеев отметил, что в этом году программа насчитывает более 40 мероприятий, пленарных заседаний, отраслевых конференций, а также практических кейсов. Гендиректор выставочного комплекса также добавил, что с 1 июня 2025 года "Экспоцентр" будет представлять экспозиции на других площадках. Уже определены новые даты и локации. Выставку "Металлообработка-2026" комплекс проведет традиционно в мае следующего года в "Крокус Экспо". Событие пройдет в привычном формате, но более масштабно со всеми востребованными тематиками. "По сравнению с прошлым годом выставка растет с точки зрения представленности российских компаний. Уже два павильона мы практически полностью занимаем, когда-то это была такая небольшая точка в одном из павильонов российских производителей. Сейчас это действительно уже такая полноценная отрасль, которая возрождается, ну и национальному проекту мы отводим очень серьезную роль в продолжении этого движения", — указал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. По словам председателя комитета Госдумы Федерального Собрания России по промышленности и торговле Владимира Гутенева, объем инвестиций – это то, что должно прийти в отрасль металлообработки в виде заказа на станки, оборудования, автоматизацию, робототехнику. "Мы все живем в определенном контексте, в контексте политическом, финансовом, в контексте спроса. И понятно, что сейчас нам необходимо конкурировать не только внутри, а больше с внешними поставщиками, которых мы любим и ценим, которые не ушли. Любим и ценим, кто активно все эти годы локализовывал свою продукцию на нашей территории. И хотелось бы, чтобы их было больше. Но мы понимаем, что та учетная ставка, которую мы сейчас имеем, конечно же, ограничивает объем инвестиций. Это то, что должно прийти в отрасль металлообработки. Плюс, мы очень хорошо понимаем, что существуют и курсовые разницы", — добавил он. Гутенев полагает, что рубль переукреплен. Это снижает валютную выручку, которая наполняет бюджет. Этим тоже отчасти вызваны корректировки. С другой стороны, это делает покупку зарубежных продукций более привлекательной потому, что рубль более тяжеловесен. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в заключение поздравил всех с Днем предпринимателя. Выставка "Металлообработка-2025" организована АО "Экспоцентр" при официальной поддержке министерства промышленности и торговли России под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

https://ria.ru/20241218/nauka-1989672062.html

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