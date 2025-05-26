https://ria.ru/20250526/makron-2019135460.html

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону - РИА Новости, 26.05.2025

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону

Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров, на которых президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от жены, объяснив это супружеской ссорой,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:05:00+03:00

2025-05-26T16:05:00+03:00

2025-05-26T19:22:00+03:00

в мире

франция

вьетнам

эммануэль макрон

брижит макрон

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров, на которых президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от жены, объяснив это супружеской ссорой, сообщила радиостанция RMC."Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз решили расслабиться перед началом визита", — цитирует радиостанция слова своего источника.Накануне Макрон с женой прибыли во Вьетнам. Журналисты, снимавшие, как открывается дверь самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от Брижит удар в лицо: на видео первая леди видна не полностью, но понятно, что именно ее руки довольно сильно толкают президента в подбородок. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Видео изначально опубликовал телеканал RT. При этом Елисейский дворец попытался опровергнуть сообщения о конфликте между супругами, утверждая, что запись сгенерировал искусственный интеллект. Но близкий друг Макрона заявил, что в объективы попала небольшая "ссора" между президентом и его супругой."Этого было достаточно, чтобы дать сторонникам теории заговоров тему для обсуждений", — добавил источник.При выходе из самолета Макрон предложил Брижит руку, чтобы она взяла его под локоть, но та отказалась и спустилась, держась за поручень трапа.Уже внизу Макрон сделал еще один странный жест. Среди встречавших была женщина, которая вручила ему букет и протянула руку для рукопожатия. Макрон взял ее за руку и наклонился, словно намеревался поцеловать даме руку, но делать этого не стал и в последний момент выпрямился.

https://ria.ru/20250526/makron-2019119925.html

https://ria.ru/20250226/makron-2001527788.html

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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T16:05 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, франция, вьетнам, эммануэль макрон, брижит макрон