Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону
RMC: в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон получил пощечину от жены
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров, на которых президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от жены, объяснив это супружеской ссорой, сообщила радиостанция RMC.
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"Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз решили расслабиться перед началом визита", — цитирует радиостанция слова своего источника.
Накануне Макрон с женой прибыли во Вьетнам. Журналисты, снимавшие, как открывается дверь самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от Брижит удар в лицо: на видео первая леди видна не полностью, но понятно, что именно ее руки довольно сильно толкают президента в подбородок. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Видео изначально опубликовал телеканал RT. При этом Елисейский дворец попытался опровергнуть сообщения о конфликте между супругами, утверждая, что запись сгенерировал искусственный интеллект. Но близкий друг Макрона заявил, что в объективы попала небольшая "ссора" между президентом и его супругой.
"Этого было достаточно, чтобы дать сторонникам теории заговоров тему для обсуждений", — добавил источник.
При выходе из самолета Макрон предложил Брижит руку, чтобы она взяла его под локоть, но та отказалась и спустилась, держась за поручень трапа.
Уже внизу Макрон сделал еще один странный жест. Среди встречавших была женщина, которая вручила ему букет и протянула руку для рукопожатия. Макрон взял ее за руку и наклонился, словно намеревался поцеловать даме руку, но делать этого не стал и в последний момент выпрямился.