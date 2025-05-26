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В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе
В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе - РИА Новости, 26.05.2025
В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе
Специалисты центра безопасности дорожного движения увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе в подмосковном Красногорске в выходные дни, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:28:00+03:00
2025-05-26T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Специалисты центра безопасности дорожного движения увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе в подмосковном Красногорске в выходные дни, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Изменения коснулись сразу шести светофорных объектов в микрорайоне Опалиха. За счет корректировки их режимов работы увеличилось время проезда по шоссе в выходные дни. Это позволит сократить заторы и обеспечить комфортный проезд жителей и гостей Красногорска", — указывается в сообщении. Светофоры перенастроили на пересечении шоссе с улицы Мерлушкина, улицы Чапаева, улицы Елизарова, на поворотах в сторону улицы Озерной и деревни Аникеевка, а также в районе остановки "Новоникольское-2". Специалисты следят за данными участками и при необходимости внесут корректировки. По данным ведомства, за счет точечных изменений пропускная способность участков дорог повышается до 10-15%, а число заторов снижается.
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красногорск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе
Время проезда по Волоколамскому шоссе в подмосковном Красногорске стало больше
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Специалисты центра безопасности дорожного движения увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе в подмосковном Красногорске в выходные дни, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Изменения коснулись сразу шести светофорных объектов в микрорайоне Опалиха. За счет корректировки их режимов работы увеличилось время проезда по шоссе в выходные дни. Это позволит сократить заторы и обеспечить комфортный проезд жителей и гостей Красногорска", — указывается в сообщении.
Светофоры перенастроили на пересечении шоссе с улицы Мерлушкина, улицы Чапаева, улицы Елизарова, на поворотах в сторону улицы Озерной и деревни Аникеевка, а также в районе остановки "Новоникольское-2".
Специалисты следят за данными участками и при необходимости внесут корректировки.
По данным ведомства, за счет точечных изменений пропускная способность участков дорог повышается до 10-15%, а число заторов снижается.