https://ria.ru/20250526/krasnogorsk-2019107094.html

В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе

В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе - РИА Новости, 26.05.2025

В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе

Специалисты центра безопасности дорожного движения увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе в подмосковном Красногорске в выходные дни, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:28:00+03:00

2025-05-26T14:28:00+03:00

2025-05-26T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Специалисты центра безопасности дорожного движения увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе в подмосковном Красногорске в выходные дни, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Изменения коснулись сразу шести светофорных объектов в микрорайоне Опалиха. За счет корректировки их режимов работы увеличилось время проезда по шоссе в выходные дни. Это позволит сократить заторы и обеспечить комфортный проезд жителей и гостей Красногорска", — указывается в сообщении. Светофоры перенастроили на пересечении шоссе с улицы Мерлушкина, улицы Чапаева, улицы Елизарова, на поворотах в сторону улицы Озерной и деревни Аникеевка, а также в районе остановки "Новоникольское-2". Специалисты следят за данными участками и при необходимости внесут корректировки. По данным ведомства, за счет точечных изменений пропускная способность участков дорог повышается до 10-15%, а число заторов снижается.

https://ria.ru/20250526/park-2019104023.html

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