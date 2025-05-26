https://ria.ru/20250526/kondratev-2019169973.html
Кондратьев: число предприятий МСБ в Краснодарском крае превысило 316 тысяч
Кондратьев: число предприятий МСБ в Краснодарском крае превысило 316 тысяч - РИА Новости, 26.05.2025
Кондратьев: число предприятий МСБ в Краснодарском крае превысило 316 тысяч
Количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на территории Краснодарского края превысило 316 тысяч, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:59:00+03:00
2025-05-26T17:59:00+03:00
2025-05-26T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на территории Краснодарского края превысило 316 тысяч, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, Кондратьев поздравил предпринимателей региона с профессиональным праздником. "В нашем крае больше миллиона человек развивают свое дело, число предприятий малого и среднего бизнеса превышает 316 тысяч – это четвертый показатель в стране. Энергия, смелость и инициативность наших предпринимателей движут все отрасли экономики региона: от сельского хозяйства и торговли до науки и креативных индустрий. Они формируют более четверти валового регионального продукта, создают рабочие места, насыщают рынок товарами и услугами, внедряют инновации. В сложных условиях находят новые возможности, гибко реагируют на вызовы и способствуют устойчивому развитию края. Желаю каждому дальнейших успехов, новых идей и точек роста", – сообщил журналистам Кондратьев. В пресс-службе уточнили, что на Кубани успешно работают институты поддержки предпринимательства: фонды микрофинансирования, развития бизнеса, инноваций, промышленности, а также Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций, созданные в разные годы по поручению губернатора Краснодарского края. В общей сложности для предпринимателей в регионе доступно более 210 мер поддержки. Всю информацию о них можно найти на интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, государственной цифровой платформе поддержки предпринимательства, а также обратившись в центр "Мой бизнес", в том числе по телефону горячей линии: 8 (800) 707-07-11. Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.
https://ria.ru/20250523/kondratev-2018732325.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
Кондратьев: число предприятий МСБ в Краснодарском крае превысило 316 тысяч
Число предприятий малого и среднего бизнеса на Кубани превысило 316 тысяч
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на территории Краснодарского края превысило 316 тысяч, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, Кондратьев поздравил предпринимателей региона с профессиональным праздником.
"В нашем крае больше миллиона человек развивают свое дело, число предприятий малого и среднего бизнеса превышает 316 тысяч – это четвертый показатель в стране. Энергия, смелость и инициативность наших предпринимателей движут все отрасли экономики региона: от сельского хозяйства и торговли до науки и креативных индустрий. Они формируют более четверти валового регионального продукта, создают рабочие места, насыщают рынок товарами и услугами, внедряют инновации. В сложных условиях находят новые возможности, гибко реагируют на вызовы и способствуют устойчивому развитию края. Желаю каждому дальнейших успехов, новых идей и точек роста", – сообщил журналистам Кондратьев.
В пресс-службе уточнили, что на Кубани успешно работают институты поддержки предпринимательства: фонды микрофинансирования, развития бизнеса, инноваций, промышленности, а также Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций, созданные в разные годы по поручению губернатора Краснодарского края.
В общей сложности для предпринимателей в регионе доступно более 210 мер поддержки. Всю информацию о них можно найти на интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, государственной цифровой платформе поддержки предпринимательства, а также обратившись в центр "Мой бизнес", в том числе по телефону горячей линии: 8 (800) 707-07-11.
Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.