https://ria.ru/20250526/kirkorov-2018702330.html

"Морда большая, шея тонкая": фанаты в панике из-за нового облика Киркорова

"Морда большая, шея тонкая": фанаты в панике из-за нового облика Киркорова - РИА Новости, 26.05.2025

"Морда большая, шея тонкая": фанаты в панике из-за нового облика Киркорова

"Уже скелет", "Может, он болен?", "Что-то совсем усох" — так отреагировали поклонники на новые фото Филиппа Киркорова. Король эстрады неузнаваемо похудел,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:43:00+03:00

2025-05-26T11:43:00+03:00

2025-05-26T11:43:00+03:00

шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Уже скелет", "Может, он болен?", "Что-то совсем усох" — так отреагировали поклонники на новые фото Филиппа Киркорова. Король эстрады неузнаваемо похудел, покрыл тело татуировками и начал одеваться как тиктокер. Что стоит за радикальной трансформацией поп-короля — возрастной кризис, серьезная болезнь или просто перебор с пластикой?Тревожные сигналы от фанатовНедавнее появление 58-летнего Филиппа Киркорова в ресторане Dr. Живаго шокировало публику. Вместо привычного яркого артиста москвичи увидели истощенного человека со впалыми щеками и выпирающими ключицами. Свободная одежда не скрывала болезненный вид.Реакция в соцсетях была мгновенной и беспощадной: "Уже скелет", "Может, он лечится от болезни?", "Морда большая, шея тонкая".За последние два года король эстрады похудел с 116 до 86 килограммов. Костюмы от кутюр, которые раньше сидели как литые, теперь "болтаются на костлявом теле".Диабетические препараты вместо диетВ кулуарах шоу-бизнеса давно ходят слухи о том, что Киркоров использует препараты для диабетиков ради похудения. Лекарства изначально созданы для снижения сахара, но дают мощный побочный эффект — стремительную потерю веса.Этот "лайфхак" уже активно используют голливудские звезды. Проблема в том, что такие препараты не дают здорового рельефа — только неестественную худобу, обвисшую кожу и болезненный вид.Сам Филипп объясняет трансформацию спортом и правильным питанием: "Встаю в семь утра, провожу в зале несколько часов каждое утро. Но железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Правильно питаюсь: белок, железо. Сладкое исключил".Подозрения на серьезные проблемыАвторы телеграм-каналов подлили масла в огонь, опубликовав видео с концерта. На записи артист выглядит заметно ослабшим, с затрудненной дикцией и проблемами координации. Кто-то вспомнил, что именно такие изменения происходят на фоне химиотерапии.Другие уверены: дело в многочисленных пластических операциях. Пластические хирурги отмечают: Филипп похудел, но вместе с жиром ушла поддержка филлеров. Щеки впали, скулы выпирают — лицо выглядит так, будто постарело за ночь.За последние годы артист пережил круговую подтяжку лица, липосакцию, блефаропластику, липоскульптуру тела. По данным СМИ, только на лицо потратил около 700 тысяч рублей, "новое тело" обошлось в 2 миллиона.Татуировки и возрастной бунтПохудения показалось мало — Киркоров покрыл тело татуировками и кардинально сменил стиль. На правом плече разместил солнце, на левом — ночь. Ниже живота — имена детей Аллы-Виктории и Мартина. А под пупком — провокационную надпись "King of Pop".Психологи предполагают классический возрастной кризис. Артист начал носить "молодежную" одежду, сменил прическу на модную среди тиктокеров и даже сделал апгрейд пупка с сосками — до них тоже дошли руки хирургов."Я считаю неприличным в наше цивилизованное время не иметь своего пластического хирурга, косметолога, адвоката, личного дизайнера. Это неотъемлемая часть нашей профессии", — заявляет народный артист.Узбекский шаманГлавным архитектором новой внешности стал хирург Тимур Хайдаров, которого Киркоров нежно называет "узбекским шаманом". По слухам, в декабре певец буквально за одну ночь решился лечь под нож.Жир откачали со спины, живота и боков, лицо натянули, сделали скулы, подбородок, веки. Лишние 25 килограммов ушли в небытие вместе со старым Филиппом. Процедура стоила фантастических денег, но результат налицо — в прямом смысле."Липосакция, коррекция фигуры. Убрал лишний вес, потому что больше смотреть на себя в зеркало не мог. Плюс фитнес, упражнения. Есть вещи, которые нужно было делать давно, но не было времени", — комментирует Филипп.Синтол или спортзалНа "Новой волне" Киркоров появился в обтягивающей майке, продемонстрировав внезапно появившиеся рельефные руки. Телеграм-каналы всполошились: когда певец успел стать бодибилдером?Пластические хирурги скептически относятся к версии про спорт. Врачи утверждают: это хирургия, а не ЗОЖ. Бицепсы явно подкачаны филлерами или жировыми инъекциями — распространенная мужская процедура.Фитнес-тренеры тоже в недоумении: у Филиппа аномальное строение плеч. Обычно плечо делится на три пучка, у певца — просто надутый шар. Такое бывает при введении синтола или силикона.Новая норма или переборСегодняшний Киркоров кардинально отличается от прежнего. Яркие образы остались, но добавились татуировки, блондинистые локоны, молодежная одежда и пресс как у фитнес-модели.В команде поп-короля теперь не только продюсер и стилист, но и пластический хирург с косметологом. "В шоу-бизнесе без этого никак, такова новая норма. Кто не вписывается — отстает", — объясняет артист.Только вот эксперты сомневаются: слишком фантастические результаты для мужчины за пятьдесят. Новый Киркоров вызывает споры — кто-то восхищается смелостью, кто-то считает, что он явно переусердствовал с экспериментами над собой."Он в госпитале уже две недели"В пятницу телеграм-канал Mash сообщил, что артиста госпитализировали. Оказывается, он уже две недели находится в госпитале из-за осложнений после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге.Представители певца не привели подробностей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров