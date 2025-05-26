"Морда большая, шея тонкая": фанаты в панике из-за нового облика Киркорова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Певец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Уже скелет", "Может, он болен?", "Что-то совсем усох" — так отреагировали поклонники на новые фото Филиппа Киркорова. Король эстрады неузнаваемо похудел, покрыл тело татуировками и начал одеваться как тиктокер. Что стоит за радикальной трансформацией поп-короля — возрастной кризис, серьезная болезнь или просто перебор с пластикой?
Тревожные сигналы от фанатов
Недавнее появление 58-летнего Филиппа Киркорова в ресторане Dr. Живаго шокировало публику. Вместо привычного яркого артиста москвичи увидели истощенного человека со впалыми щеками и выпирающими ключицами. Свободная одежда не скрывала болезненный вид.
© Фото : соцсети Виктории ШеляговойФилипп Киркоров и Виктория Шелягова
© Фото : соцсети Виктории Шеляговой
Филипп Киркоров и Виктория Шелягова
Реакция в соцсетях была мгновенной и беспощадной: "Уже скелет", "Может, он лечится от болезни?", "Морда большая, шея тонкая".
За последние два года король эстрады похудел с 116 до 86 килограммов. Костюмы от кутюр, которые раньше сидели как литые, теперь "болтаются на костлявом теле".
Диабетические препараты вместо диет
В кулуарах шоу-бизнеса давно ходят слухи о том, что Киркоров использует препараты для диабетиков ради похудения. Лекарства изначально созданы для снижения сахара, но дают мощный побочный эффект — стремительную потерю веса.
Этот "лайфхак" уже активно используют голливудские звезды. Проблема в том, что такие препараты не дают здорового рельефа — только неестественную худобу, обвисшую кожу и болезненный вид.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом — народным артистом России Бедросом Киркоровым
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом — народным артистом России Бедросом Киркоровым
Сам Филипп объясняет трансформацию спортом и правильным питанием: "Встаю в семь утра, провожу в зале несколько часов каждое утро. Но железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Правильно питаюсь: белок, железо. Сладкое исключил".
Подозрения на серьезные проблемы
Авторы телеграм-каналов подлили масла в огонь, опубликовав видео с концерта. На записи артист выглядит заметно ослабшим, с затрудненной дикцией и проблемами координации. Кто-то вспомнил, что именно такие изменения происходят на фоне химиотерапии.
Другие уверены: дело в многочисленных пластических операциях. Пластические хирурги отмечают: Филипп похудел, но вместе с жиром ушла поддержка филлеров. Щеки впали, скулы выпирают — лицо выглядит так, будто постарело за ночь.
Певец Филипп Киркоров
За последние годы артист пережил круговую подтяжку лица, липосакцию, блефаропластику, липоскульптуру тела. По данным СМИ, только на лицо потратил около 700 тысяч рублей, "новое тело" обошлось в 2 миллиона.
Татуировки и возрастной бунт
Похудения показалось мало — Киркоров покрыл тело татуировками и кардинально сменил стиль. На правом плече разместил солнце, на левом — ночь. Ниже живота — имена детей Аллы-Виктории и Мартина. А под пупком — провокационную надпись "King of Pop".
Психологи предполагают классический возрастной кризис. Артист начал носить "молодежную" одежду, сменил прическу на модную среди тиктокеров и даже сделал апгрейд пупка с сосками — до них тоже дошли руки хирургов.
Певец Филипп Киркоров
"Я считаю неприличным в наше цивилизованное время не иметь своего пластического хирурга, косметолога, адвоката, личного дизайнера. Это неотъемлемая часть нашей профессии", — заявляет народный артист.
Узбекский шаман
Главным архитектором новой внешности стал хирург Тимур Хайдаров, которого Киркоров нежно называет "узбекским шаманом". По слухам, в декабре певец буквально за одну ночь решился лечь под нож.
Жир откачали со спины, живота и боков, лицо натянули, сделали скулы, подбородок, веки. Лишние 25 килограммов ушли в небытие вместе со старым Филиппом. Процедура стоила фантастических денег, но результат налицо — в прямом смысле.
Пластический хирург Тимур Хайдаров
"Липосакция, коррекция фигуры. Убрал лишний вес, потому что больше смотреть на себя в зеркало не мог. Плюс фитнес, упражнения. Есть вещи, которые нужно было делать давно, но не было времени", — комментирует Филипп.
Синтол или спортзал
На "Новой волне" Киркоров появился в обтягивающей майке, продемонстрировав внезапно появившиеся рельефные руки. Телеграм-каналы всполошились: когда певец успел стать бодибилдером?
Пластические хирурги скептически относятся к версии про спорт. Врачи утверждают: это хирургия, а не ЗОЖ. Бицепсы явно подкачаны филлерами или жировыми инъекциями — распространенная мужская процедура.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Певец Филипп Киркоров на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Фитнес-тренеры тоже в недоумении: у Филиппа аномальное строение плеч. Обычно плечо делится на три пучка, у певца — просто надутый шар. Такое бывает при введении синтола или силикона.
Новая норма или перебор
Сегодняшний Киркоров кардинально отличается от прежнего. Яркие образы остались, но добавились татуировки, блондинистые локоны, молодежная одежда и пресс как у фитнес-модели.
В команде поп-короля теперь не только продюсер и стилист, но и пластический хирург с косметологом. "В шоу-бизнесе без этого никак, такова новая норма. Кто не вписывается — отстает", — объясняет артист.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Только вот эксперты сомневаются: слишком фантастические результаты для мужчины за пятьдесят. Новый Киркоров вызывает споры — кто-то восхищается смелостью, кто-то считает, что он явно переусердствовал с экспериментами над собой.
"Он в госпитале уже две недели"
В пятницу телеграм-канал Mash сообщил, что артиста госпитализировали. Оказывается, он уже две недели находится в госпитале из-за осложнений после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге.
Представители певца не привели подробностей.