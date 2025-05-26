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В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 26.05.2025 (обновлено: 08:54 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/kineshma-2019036355.html
В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА
В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025
В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА
В промзоне Кинешмы в Ивановской области упали обломки БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на местный оперштаб. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:29:00+03:00
2025-05-26T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
кинешма
ивановская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В промзоне Кинешмы в Ивановской области упали обломки БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на местный оперштаб."Оперативный штаб. Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА", — говорится в релизе.По предварительной информации, пострадавших нет. При налете оказалась повреждена хозпостройка для хранения упаковки, на месте ЧП работают спецслужбы.Власти предупредили, что в Ивановской области сохраняется режим опасности БПЛА.В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 96 дронов над более чем десятью регионами.
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кинешма
ивановская область
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кинешма, ивановская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Кинешма, Ивановская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА

В Кинешме в промзоне упали обломки БПЛА, повреждена хозпостройка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В промзоне Кинешмы в Ивановской области упали обломки БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на местный оперштаб.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА", — говорится в релизе.
По предварительной информации, пострадавших нет. При налете оказалась повреждена хозпостройка для хранения упаковки, на месте ЧП работают спецслужбы.
Власти предупредили, что в Ивановской области сохраняется режим опасности БПЛА.
В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 96 дронов над более чем десятью регионами.
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Специальная военная операция на УкраинеКинешмаИвановская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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