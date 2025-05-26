https://ria.ru/20250526/kineshma-2019036355.html

В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА

В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА - РИА Новости, 26.05.2025

В Кинешме на хозпостройку упали обломки БПЛА

В промзоне Кинешмы в Ивановской области упали обломки БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на местный оперштаб. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:29:00+03:00

2025-05-26T05:29:00+03:00

2025-05-26T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

кинешма

ивановская область

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В промзоне Кинешмы в Ивановской области упали обломки БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на местный оперштаб."Оперативный штаб. Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА", — говорится в релизе.По предварительной информации, пострадавших нет. При налете оказалась повреждена хозпостройка для хранения упаковки, на месте ЧП работают спецслужбы.Власти предупредили, что в Ивановской области сохраняется режим опасности БПЛА.В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 96 дронов над более чем десятью регионами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кинешма

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кинешма, ивановская область, вооруженные силы украины, россия