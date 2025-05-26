https://ria.ru/20250526/khirurgiya-2019157268.html

АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии

АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии - РИА Новости, 26.05.2025

АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов в Центральном, Приволжском,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:15:00+03:00

2025-05-26T17:15:00+03:00

2025-05-26T17:15:00+03:00

общество

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах. "Агентство запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов уже в 4 федеральных округах. Организация практикумов по военно-полевой медицине — первый этап работы в создании центров компетенций для лечения и реабилитации участников СВО", - сообщили в АСИ. Как уточнили в пресс-службе, практикумы провели в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах. По словам замдиректора направления "Социальные проекты" АСИ Ирины Петруниной, практикумы уже прошли более 850 человек из 29 регионов России. До конца года такие практикумы пройдут в каждом федеральном округе. Ранее глава АСИ Светлана Чупшева объявила о запуске работ по созданию специализированных центров компетенций по лечению и реабилитации участников СВО. Проект позволит бойцам и ветеранам СВО получать всю необходимую помощь вблизи от места жительства. В рамках этой работы будут проводиться научно-практические, обучающие конференции по передаче опыта военных медиков гражданским специалистам.

https://ria.ru/20250430/svo-2014500896.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)