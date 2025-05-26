Рейтинг@Mail.ru
АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/khirurgiya-2019157268.html
АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии
АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии - РИА Новости, 26.05.2025
АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии
Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов в Центральном, Приволжском,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:15:00+03:00
2025-05-26T17:15:00+03:00
общество
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24946/46/249464675_0:601:1420:1400_1920x0_80_0_0_9d6df8a3ca2cc364f3be1a878298b46e.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах. "Агентство запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов уже в 4 федеральных округах. Организация практикумов по военно-полевой медицине — первый этап работы в создании центров компетенций для лечения и реабилитации участников СВО", - сообщили в АСИ. Как уточнили в пресс-службе, практикумы провели в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах. По словам замдиректора направления "Социальные проекты" АСИ Ирины Петруниной, практикумы уже прошли более 850 человек из 29 регионов России. До конца года такие практикумы пройдут в каждом федеральном округе. Ранее глава АСИ Светлана Чупшева объявила о запуске работ по созданию специализированных центров компетенций по лечению и реабилитации участников СВО. Проект позволит бойцам и ветеранам СВО получать всю необходимую помощь вблизи от места жительства. В рамках этой работы будут проводиться научно-практические, обучающие конференции по передаче опыта военных медиков гражданским специалистам.
https://ria.ru/20250430/svo-2014500896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24946/46/249464675_0:468:1420:1533_1920x0_80_0_0_44022fb496816fc491ec56b3ff4db2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии

АСИ запустило практикумы по военно-полевой хирургии в 4 округах России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОказание медицинской помощи в районах боевых действий
Оказание медицинской помощи в районах боевых действий - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Оказание медицинской помощи в районах боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах.
«
"Агентство запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов уже в 4 федеральных округах. Организация практикумов по военно-полевой медицине — первый этап работы в создании центров компетенций для лечения и реабилитации участников СВО", - сообщили в АСИ.
Как уточнили в пресс-службе, практикумы провели в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах.
По словам замдиректора направления "Социальные проекты" АСИ Ирины Петруниной, практикумы уже прошли более 850 человек из 29 регионов России. До конца года такие практикумы пройдут в каждом федеральном округе.
Ранее глава АСИ Светлана Чупшева объявила о запуске работ по созданию специализированных центров компетенций по лечению и реабилитации участников СВО. Проект позволит бойцам и ветеранам СВО получать всю необходимую помощь вблизи от места жительства. В рамках этой работы будут проводиться научно-практические, обучающие конференции по передаче опыта военных медиков гражданским специалистам.
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Народном фронте рассказали о помощи ветеранам СВО в реабилитации
30 апреля, 21:22
 
ОбществоРоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала