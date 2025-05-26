В Кузбассе проверяют сообщения об издевательствах над подростком
СК: в Кемерово подростка избили, поставили на колени и заставили извиняться
Конфликт между подростками в Кемерове. Кадр видео из соцсетей
Конфликт между подростками в Кемерове. Кадр видео из соцсетей
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. Девочку подростка в Кемерово сверстницы поставили на колени и заставили извиняться, следователи СК Кузбасса проверяют обстоятельства конфликта, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Видеозапись, на которой запечатлено, как одна из девочек силой удерживает стоящую на коленях сверстницу, а другая девочка находится рядом, появилась в местных Telegram-каналах. Подписчик сообщает, что подростки избили сверстницу около торгового центра "Я", затем поставили ее на колени и заставили извиняться.
"В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена видеозапись о конфликте между подростками в Центральном районе Кемерово, в ходе которого в отношении несовершеннолетней были совершены противоправные действия ее сверстницей. По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе СУСК региона.
Также в следственном управлении Кузбасса призвали граждан, располагающих информацией об инциденте, сообщить об этом.
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