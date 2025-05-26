https://ria.ru/20250526/kazan-2019104539.html
В Казани арестовали иностранца, обвиняемого в жестоком убийстве жены
В Казани арестовали иностранца, обвиняемого в жестоком убийстве жены - РИА Новости, 26.05.2025
В Казани арестовали иностранца, обвиняемого в жестоком убийстве жены
Кировский районный суд Казани в понедельник арестовал на два месяца гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, которого обвиняют в жестоком убийстве жены на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:13:00+03:00
2025-05-26T14:48:00+03:00
происшествия
германия
казань
турция
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Казани в понедельник арестовал на два месяца гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, которого обвиняют в жестоком убийстве жены на глазах малолетнего сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным МВД по Татарстану, в субботу в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома. Мужчина несколько часов простоял на балконе квартиры, угрожая спрыгнуть, позднее он был задержан. По предварительной информации, во время преступления с погибшей находился трехлетний сын, он был доставлен в медицинское учреждение. Как уточнило следственное управление СК РФ по Татарстану, подозреваемый - гражданин иностранного государства, он нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения на почве личных неприязненных отношений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. На заседании обвиняемый сообщил, что родился в Германии, имеет двойное гражданство - Германии и Турции, высшее образование. У него двое малолетних детей. Эцфел просил суд обеспечить участие в заседании его адвоката и представителя консульства. Вину он не признал. Адвокат обвиняемого просила избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20250417/prigovor-2011768268.html
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Обвиняемый в убийстве жены иностранец в суде Казани
Обвиняемый в убийстве жены иностранец в здании суда Казани.
2025-05-26T14:13
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происшествия, германия, казань, турция, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Германия, Казань, Турция, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани арестовали иностранца, обвиняемого в жестоком убийстве жены
Суд в Казани арестовал Эцфела, обвиняемого в жестоком убийстве жены, на 2 месяца