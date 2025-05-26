Рейтинг@Mail.ru
Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
19:40 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/kareliya-2019197897.html
Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке
Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке - РИА Новости, 26.05.2025
Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке
С начала года 66 жителей Карелии из числа безработных открыли собственное дело при господдержке, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:40:00+03:00
2025-05-26T19:40:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С начала года 66 жителей Карелии из числа безработных открыли собственное дело при господдержке, сообщает пресс-служба правительства республики. На эти цели сначала года было направлено 13,2 миллиона рублей. Начинающие предприниматели займутся производством игрушек, плетеных изделий, одежды, мебели, мясных полуфабрикатов, оказанием услуг такси, водного транспорта, ремонтом судов и лодок, мотоциклов и другими услугами. Так, молодая мама из Кондопоги открыла кабинет, в котором будет помогать жителям района решать сложные юридические проблемы. У предпринимательницы одиннадцатилетний опыт работы в области права, но совмещать работу и материнство со временем стало сложно. Поддержка службы занятости помогла горожанке приобрести необходимую мебель и компьютерную технику для своего офиса. Теперь жительница Кондопоги сама выстраивает свой график работы, чтобы совмещать материнство и построение карьеры. В свою очередь житель Петрозаводска организовал бизнес в сфере пчеловодства. На единовременную финансовую поддержку от службы занятости он планирует приобрести инвентарь, а именно воскопресс, медогонку, лицевую сетку и другое оборудование для пчеловодства. С будущими предпринимателями в кадровых центрах персонально работают карьерные консультанты. Они рассказывают об организации собственного дела, проводят тестирование на наличие способностей к бизнесу, обучают основам предпринимательства, помогают разработать бизнес-план и после его защиты получить деньги на развитие проекта. В пресс-службе рассказали, что в прошлом году служба занятости Карелии поддержала предпринимательскую инициативу 338 безработных жителей. На эти цели было выделено более 63 миллионов рублей. Более 99% предпринимателей из числа безработных, открывших свое дело в 2024 году, продолжают свою деятельность. С 2025 года Карелия вступила в новый нацпроект "Кадры". Он решает задачи рынка труда, которые стоят перед службой занятости региона, это тесное взаимодействие с различными категориями соискателей, где конечным результатом должно стать трудоустройство, получение новых знаний, профкомпетенций или открытие собственного дела. Сегодня работодатели республики предлагают более 5 тысяч вакансий.
https://ria.ru/20250526/msp-2019188172.html
https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Карелия
Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке

Свыше 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке с начала года

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С начала года 66 жителей Карелии из числа безработных открыли собственное дело при господдержке, сообщает пресс-служба правительства республики.
На эти цели сначала года было направлено 13,2 миллиона рублей. Начинающие предприниматели займутся производством игрушек, плетеных изделий, одежды, мебели, мясных полуфабрикатов, оказанием услуг такси, водного транспорта, ремонтом судов и лодок, мотоциклов и другими услугами.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Численность занятых в МСП в Самарской области превысила 650 тысяч человек
Вчера, 19:01
Так, молодая мама из Кондопоги открыла кабинет, в котором будет помогать жителям района решать сложные юридические проблемы. У предпринимательницы одиннадцатилетний опыт работы в области права, но совмещать работу и материнство со временем стало сложно. Поддержка службы занятости помогла горожанке приобрести необходимую мебель и компьютерную технику для своего офиса. Теперь жительница Кондопоги сама выстраивает свой график работы, чтобы совмещать материнство и построение карьеры.
В свою очередь житель Петрозаводска организовал бизнес в сфере пчеловодства. На единовременную финансовую поддержку от службы занятости он планирует приобрести инвентарь, а именно воскопресс, медогонку, лицевую сетку и другое оборудование для пчеловодства.
С будущими предпринимателями в кадровых центрах персонально работают карьерные консультанты. Они рассказывают об организации собственного дела, проводят тестирование на наличие способностей к бизнесу, обучают основам предпринимательства, помогают разработать бизнес-план и после его защиты получить деньги на развитие проекта.
В пресс-службе рассказали, что в прошлом году служба занятости Карелии поддержала предпринимательскую инициативу 338 безработных жителей. На эти цели было выделено более 63 миллионов рублей. Более 99% предпринимателей из числа безработных, открывших свое дело в 2024 году, продолжают свою деятельность.
С 2025 года Карелия вступила в новый нацпроект "Кадры". Он решает задачи рынка труда, которые стоят перед службой занятости региона, это тесное взаимодействие с различными категориями соискателей, где конечным результатом должно стать трудоустройство, получение новых знаний, профкомпетенций или открытие собственного дела. Сегодня работодатели республики предлагают более 5 тысяч вакансий.
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Средний возраст МСП в России вырос до 7,5 лет за пять лет
Вчера, 16:26
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала