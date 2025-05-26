https://ria.ru/20250526/kareliya-2019197897.html

Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке

Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке - РИА Новости, 26.05.2025

Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке

С начала года 66 жителей Карелии из числа безработных открыли собственное дело при господдержке, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:40:00+03:00

2025-05-26T19:40:00+03:00

2025-05-26T19:40:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С начала года 66 жителей Карелии из числа безработных открыли собственное дело при господдержке, сообщает пресс-служба правительства республики. На эти цели сначала года было направлено 13,2 миллиона рублей. Начинающие предприниматели займутся производством игрушек, плетеных изделий, одежды, мебели, мясных полуфабрикатов, оказанием услуг такси, водного транспорта, ремонтом судов и лодок, мотоциклов и другими услугами. Так, молодая мама из Кондопоги открыла кабинет, в котором будет помогать жителям района решать сложные юридические проблемы. У предпринимательницы одиннадцатилетний опыт работы в области права, но совмещать работу и материнство со временем стало сложно. Поддержка службы занятости помогла горожанке приобрести необходимую мебель и компьютерную технику для своего офиса. Теперь жительница Кондопоги сама выстраивает свой график работы, чтобы совмещать материнство и построение карьеры. В свою очередь житель Петрозаводска организовал бизнес в сфере пчеловодства. На единовременную финансовую поддержку от службы занятости он планирует приобрести инвентарь, а именно воскопресс, медогонку, лицевую сетку и другое оборудование для пчеловодства. С будущими предпринимателями в кадровых центрах персонально работают карьерные консультанты. Они рассказывают об организации собственного дела, проводят тестирование на наличие способностей к бизнесу, обучают основам предпринимательства, помогают разработать бизнес-план и после его защиты получить деньги на развитие проекта. В пресс-службе рассказали, что в прошлом году служба занятости Карелии поддержала предпринимательскую инициативу 338 безработных жителей. На эти цели было выделено более 63 миллионов рублей. Более 99% предпринимателей из числа безработных, открывших свое дело в 2024 году, продолжают свою деятельность. С 2025 года Карелия вступила в новый нацпроект "Кадры". Он решает задачи рынка труда, которые стоят перед службой занятости региона, это тесное взаимодействие с различными категориями соискателей, где конечным результатом должно стать трудоустройство, получение новых знаний, профкомпетенций или открытие собственного дела. Сегодня работодатели республики предлагают более 5 тысяч вакансий.

https://ria.ru/20250526/msp-2019188172.html

https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия