https://ria.ru/20250526/kaluga-2019123958.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:35:00+03:00

2025-05-26T15:35:00+03:00

2025-05-26T15:48:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Калуга" (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250526/aeroport-2019111503.html

калуга

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)