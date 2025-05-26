https://ria.ru/20250526/kallas-2019224647.html

"Одержима ненавистью": на Западе пришли в ярость от слов Каллас о России

"Одержима ненавистью": на Западе пришли в ярость от слов Каллас о России - РИА Новости, 26.05.2025

"Одержима ненавистью": на Западе пришли в ярость от слов Каллас о России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас делает все возможное для разжигания конфликта между Россией и Украиной,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:32:00+03:00

2025-05-26T22:32:00+03:00

2025-05-26T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас делает все возможное для разжигания конфликта между Россией и Украиной, говорится в публикации итальянского издания Il Fatto Quotidiano."Жалкий поджигатель войны , влюбленный в оружие и одержимый ненавистью к России", — сказано в материале.В тексте отмечено, что Калласпостоянно подливает масла в огонь и провоцирует разжигание и без того масштабного конфликта.В воскресенье Кая Каллас призвала усилить международное давление на Россию после ударов по украинским объектам ВПК.Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.Владимир Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019208017.html

https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html

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в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз