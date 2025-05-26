https://ria.ru/20250526/kadyrov-2019129406.html

Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра

Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра - РИА Новости, 26.05.2025

Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале санкции Владимира Зеленского в отношении министра республики по национальной политике, внешним... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:45:00+03:00

2025-05-26T15:45:00+03:00

2025-05-26T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

ахмед дудаев

рамзан кадыров

владимир зеленский

мотор сич

санкции в отношении россии

реакция на санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_b347a36cdde896ec2fcf14a66e5cf5e1.jpg

ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале санкции Владимира Зеленского в отношении министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, отметил, что "Зеля никак не может оставить юмористическую сцену". Ранее Владимир Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет". Сам Дудаев назвал санкции "от шута" государственной наградой. "Зеля никак не может оставить юмористическую сцену. Свои шуточки пытается шутить и в международной политике. Недавно ввёл санкции, в списке оказался и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Теперь, согласно жёстким санкциям, мой дорогой брат Ахмед Махмудович лишён всех украинских государственных наград. Если раньше у него их было в количестве 0 штук, то теперь у него их... 0", - написал Кадыров. Он добавил, что согласно "жесточайшим санкциям" все активы Дудаева на Украине будут заблокированы, Кадыров пошутил, что до санкций у чеченского министра было на Украине "умопомрачительных активов на 0 рублей", сейчас их стало "катастрофически мало - тот же ноль". "Это такой юмор у Зели или санкции именно таким образом и работают?", - отметил с иронией он.

https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html

https://ria.ru/20250507/putin-2015641152.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ахмед дудаев, рамзан кадыров, владимир зеленский, мотор сич, санкции в отношении россии, реакция на санкции