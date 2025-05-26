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Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра - РИА Новости, 26.05.2025
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15:45 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/kadyrov-2019129406.html
Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра
Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра - РИА Новости, 26.05.2025
Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале санкции Владимира Зеленского в отношении министра республики по национальной политике, внешним... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:45:00+03:00
2025-05-26T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
ахмед дудаев
рамзан кадыров
владимир зеленский
мотор сич
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале санкции Владимира Зеленского в отношении министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, отметил, что "Зеля никак не может оставить юмористическую сцену". Ранее Владимир Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет". Сам Дудаев назвал санкции "от шута" государственной наградой. "Зеля никак не может оставить юмористическую сцену. Свои шуточки пытается шутить и в международной политике. Недавно ввёл санкции, в списке оказался и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Теперь, согласно жёстким санкциям, мой дорогой брат Ахмед Махмудович лишён всех украинских государственных наград. Если раньше у него их было в количестве 0 штук, то теперь у него их... 0", - написал Кадыров. Он добавил, что согласно "жесточайшим санкциям" все активы Дудаева на Украине будут заблокированы, Кадыров пошутил, что до санкций у чеченского министра было на Украине "умопомрачительных активов на 0 рублей", сейчас их стало "катастрофически мало - тот же ноль". "Это такой юмор у Зели или санкции именно таким образом и работают?", - отметил с иронией он.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html
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украина, ахмед дудаев, рамзан кадыров, владимир зеленский, мотор сич, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Мотор Сич, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Кадыров прокомментировал санкции Зеленского против чеченского министра

Кадыров: Зеленский пытается шутить свои шуточки в международной политике

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале санкции Владимира Зеленского в отношении министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, отметил, что "Зеля никак не может оставить юмористическую сцену".
Ранее Владимир Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет". Сам Дудаев назвал санкции "от шута" государственной наградой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России
20 мая, 23:26
"Зеля никак не может оставить юмористическую сцену. Свои шуточки пытается шутить и в международной политике. Недавно ввёл санкции, в списке оказался и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Теперь, согласно жёстким санкциям, мой дорогой брат Ахмед Махмудович лишён всех украинских государственных наград. Если раньше у него их было в количестве 0 штук, то теперь у него их... 0", - написал Кадыров.
Он добавил, что согласно "жесточайшим санкциям" все активы Дудаева на Украине будут заблокированы, Кадыров пошутил, что до санкций у чеченского министра было на Украине "умопомрачительных активов на 0 рублей", сейчас их стало "катастрофически мало - тот же ноль".
"Это такой юмор у Зели или санкции именно таким образом и работают?", - отметил с иронией он.
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Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО
7 мая, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАхмед ДудаевРамзан КадыровВладимир ЗеленскийМотор СичСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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