https://ria.ru/20250526/izrail-2019169400.html
Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, сообщил источник
Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2025
Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, сообщил источник
Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:55:00+03:00
2025-05-26T17:55:00+03:00
2025-05-26T18:17:00+03:00
израиль
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник."ХАМАС выдвигает абсолютно неприемлемые для Израиля условия сделки, которые даже отдаленно не соответствуют целям военных действий, установленных решениями правительства. Израиль продолжает военное давление на террористов - это наиболее эффективный путь к освобождению наших граждан и окончанию войны", - заявил источник.
https://ria.ru/20250526/gaza-2019078652.html
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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, сообщил источник
Израиль продолжит оказывать военное давление на ХАМАС