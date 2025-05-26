https://ria.ru/20250526/ingushetiya-2019195295.html

Ингушетия на КИФ договорилась о сотрудничестве с Дагестаном и КБР

Ингушетия на КИФ договорилась о сотрудничестве с Дагестаном и КБР - РИА Новости, 26.05.2025

Ингушетия на КИФ договорилась о сотрудничестве с Дагестаном и КБР

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках Кавказского инвестиционного форума подписал с руководителями Дагестана Сергеем Меликовым и Кабардино-Балкарии... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:30:00+03:00

2025-05-26T19:30:00+03:00

2025-05-26T19:30:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

республика дагестан

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках Кавказского инвестиционного форума подписал с руководителями Дагестана Сергеем Меликовым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым соглашения о двустороннем сотрудничестве, сообщила пресс-служба руководителя Ингушетии. Договор с Дагестаном предусматривает развитие всестороннего взаимодействия между регионами в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. "В частности, стороны договорились о совместной работе по развитию межрегиональных торгово-экономических связей, промышленной кооперации, сотрудничеству в агропромышленном комплексе, а также поддержке инвестиционных проектов с участием бизнес-сообщества обеих республик", - говорится в сообщении. Особое внимание уделено развитию информационных коммуникаций, строительству и ЖКХ. Значительная часть соглашения посвящена взаимодействию в социальной сфере, включая здравоохранение, образование, науку, культуру, спорт и туризм. "Дагестан и Ингушетия всегда могли рассчитывать на взаимопонимание и поддержку друг друга. Подписанное сегодня соглашение охватывает ключевые направления сотрудничества - от экономики и науки до гуманитарной и культурной сфер. Оно откроет новые возможности для совместных проектов, обмена опытом и реализации конкретных инициатив", - заявил Калиматов. С Кабардино-Балкарией власти Ингушетии договорились развивать бизнес-контакты, привлекать инвестиции, обмениваться опытом в здравоохранении и образовании, а также о реализации совместных проектов в туризме и экологии, включая переработку отходов. "Ингушетию и Кабардино-Балкарию исторически связывают давние и прочные добрососедские отношения. Нас объединяют не только географическая близость, но и общие культурные традиции и искреннее взаимное уважение между народами… Уверен, что дальнейшее взаимодействие будет способствовать социально-экономическому развитию обеих республик и повышению благосостояния населения", - отметил глава Ингушетии. Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250520/teatr-2018067127.html

https://ria.ru/20250514/ingushetija-2016893413.html

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республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр)