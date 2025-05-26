https://ria.ru/20250526/gosduma-2019143538.html

В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках оружия Киеву

В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025

В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках оружия Киеву

Снятие западными странами ограничений по поставкам дальнобойного оружия Киеву точно не служит достижению мирных договоренностей, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:32:00+03:00

2025-05-26T16:32:00+03:00

2025-05-26T16:32:00+03:00

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мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Снятие западными странами ограничений по поставкам дальнобойного оружия Киеву точно не служит достижению мирных договоренностей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. По его словам, теперь необходимо обеспечить Украине дальнобойное оружие. "Снятие ограничений на дальнобойность странами НАТО точно не служит делу достижения мирных договоренностей. Это дальнейшая эскалация, которая касается всех. Для ВСУ, атакующих без тени сомнений гражданскую инфраструктуру, это, безусловно, долгожданный сигнал, но мы к подобному развитию ситуации готовы", - сказал Нестеренко. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019113725.html

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html

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украина, россия, киев, фридрих мерц, мария захарова, нато, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире