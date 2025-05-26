https://ria.ru/20250526/gladkov-2019098988.html

Гладков поручил устранить очередь на землю для белгородских семей с детьми

Гладков поручил устранить очередь на землю для белгородских семей с детьми - РИА Новости, 26.05.2025

Гладков поручил устранить очередь на землю для белгородских семей с детьми

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил отладить механизм представления земельных участков многодетным семьям, чтобы сократить очереди на их... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:47:00+03:00

2025-05-26T13:47:00+03:00

2025-05-26T13:47:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил отладить механизм представления земельных участков многодетным семьям, чтобы сократить очереди на их получение, сообщила пресс-служба правительства региона. Власти Белгородской области по поручению губернатора продолжают обеспечивать максимальный охват многодетных семей по предоставлению земельных участков для строительства жилья. "В настоящее время на учёте для предоставления земельных участков в Белгородской области состоят 464 семьи. Из них только 101 семья предоставила расписку об отсутствии необходимости в получении земельного участка", - говорится в сообщении. Отмечается, что очерёдность в предоставлении земельных участков многодетным семьям отсутствует в шести муниципальных образованиях региона - Губкинском, Грайворонском, Новооскольском, Красненском, Краснояружском, Чернянском районах и округах. В остальных 16 муниципалитетах общий сформированный земельный фонд - 417 участков, из которых только 73 обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. "В Белгородской области не должно быть очередей на предоставление земельных участков многодетным семьям", - сказал Гладков, комментируя ситуацию в регионе. Как подчеркнул заместитель губернатора - министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин, кроме нехватки земельных участков, полностью отвечающих условиям предоставления, органы местного самоуправления часто проводят отчуждение земельных участков третьим лицам, при этом данные участки можно предоставить многодетным семьям. Губернатор дал поручение профильному министерству совместно с прокуратурой провести служебную проверку по фактам нецелевого использования земельных участков в муниципальных образованиях региона. "Главы говорят, что у них нет участков с инфраструктурой. А по факту эти земельные участки продаются третьим лицам. И многодетным семьям, которые хотят застраиваться, фактически бьют по рукам. С другой стороны, есть семьи, которые получают земельные участки с подведённой инфраструктурой и потом продают их за бесценок", - отметил Гладков. По его мнению, нужно ввести ограничение в обороте земельных участков. Если многодетные семьи намереваются продавать такие участки, лучше предусмотреть денежную выплату взамен. "Посмотрим с точки зрения действующего законодательства и опыта других регионов и наведём порядок, потому что в итоге страдают семьи", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019077554.html

https://ria.ru/20250526/svo-2019076151.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков